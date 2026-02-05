Nové informácie v prípade streľby na škole: Chlapec zbraň použil aj deň predtým, poriadne si skomplikoval život

Foto: Facebook - Spojená Škola sv. Jozefa

Roland Brožkovič
TASR
V súčasnej dobe naďalej prebiehajú procesné úkony na objasnenie skutku.

V súvislosti so streľbou na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vykonanými úkonmi bolo zároveň zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok (3. 2.) mimo priestorov školy, keď z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva,“ doplnila polícia.

Strieľal počas prestávky

V súčasnej dobe naďalej prebiehajú procesné úkony na objasnenie skutku. Vzhľadom na citlivosť prípadu a skutočnosť, že ide o maloletú osobu, nemôže polícia poskytnúť bližšie informácie. K streľbe na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom došlo v stredu (4. 2.). Šiestak počas prestávky postrelil airsoftovou zbraňou do stehien dvoch spolužiakov. Spôsobil im povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie.

