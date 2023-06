Nikdy by ste nemali v hoteli používať tieto šampóny. Môžu v nich byť aj cudzie telesné tekutiny, tvrdí bývalá manažérka

Pri návšteve hotelov sú iba dve kategórie ľudí. Kým niektorí si nosia so sebou napríklad na dovolenku alebo služobnú cestu drogériu, ktorú pravidelne používajú, ďalší sa spoliehajú na to, že použijú šampón či sprchový gél, ktorý ich bude čakať v izbe. To ale nemusí byť najlepší nápad. Bývalá manažérka hotela Melissa Hanks, ktorá na TikToku pridáva zaujímavé tipy z tohto prostredia, vysvetlila, prečo by ste to nemali robiť.

V jednom zo svojich videí spomenula veci, ktoré by ste v hoteli radšej nemali používať. A jednou z nich boli plniteľné obaly napríklad so šampónom, ktoré zvyknú byť umiestnené priamo v sprchovom kúte.

Namiesto šampónu nepríjemné prekvapenie

Prečo? Jednoducho preto, lebo každý návštevník tejto izby mohol fľaštičku otvoriť a umiestniť do nej čokoľvek, čo tam nemá čo hľadať. Tento dôvod je síce banálny, no mnoho ľudí sa možno nad ním nikdy ani nezamyslelo.

Ako bývalá manažérka hotela mala skúsenosti s rôznymi typmi hostí a ich „žartíkmi“. Zdôverila sa, že v takýchto doplniteľných obaloch dokonca našla rôzne cudzie telesné tekutiny.

Tak si iba skúste predstaviť, že namiesto osviežujúcej sprchy po náročnom dni by na vás čakalo takéto nepríjemné prekvapenie.

Toto sú najväčšie nebezpečenstvá ukrývajúce sa v hotelovej izbe

To ale nie je ani zďaleka všetko, na čo by ste si v hoteli mali dávať pozor. Ako sme vás informovali, istý mikrobiológ vysvetlil, že aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že izba je čistá, realita môže byť úplne iná.

Kúpeľniam a toaletám sa v hoteloch zvyčajne venuje zvýšená pozornosť, čo sa týka hygieny, nie sú preto také nebezpečné, ako by sa mohlo zdať. Patogény zo špinavej handry sa ale ľahko môžu dostať na kľučky aj tu. Ak máte v hotelovej izbe pohár, radšej ho pred použitím riadne umyte.

Domovom pre nechcených návštevníkov sa môžu stať aj obliečky, vankúše, či dokonca celá posteľ. Aj keď by sa obliečky mali meniť po každom ubytovanom hosťovi, je menej pravdepodobné, že bude vymenená aj posteľná plachta. Posteľ sa tak môže premeniť na rovnako nechutnú záležitosť, ako záchodová doska. Aj keď je to síce nepraktické, niekedy je lepšie jednoducho si doniesť vlastnú posteľnú bielizeň, nielen pyžamo.

Menej často sú dezinfikované aj rýchlovarné kanvice, telefóny, vypínače či ovládače k televízii. Na takýchto povrchoch dokážu norovírusy prežiť a ostať infekčné aj niekoľko dní. Problém môžu podľa The Conversation predstavovať aj ploštice posteľné, ktoré dokážu bez kŕmenia prežiť aj celé mesiace. Aj keď nie sú životu nebezpečné, štípance sú jednoznačne nepríjemné.