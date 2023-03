Sú špinavšie ako toaleta: Toto sú najväčšie nebezpečenstvá ukrývajúce sa v hotelovej izbe, hovorí mikrobiológ

Keď sa chystáte ubytovať v hotelovej izbe, zrejme by ste tiež radi verili, že bola riadne uprataná. Posteľná bielizeň by mala byť vymenená, rovnako aj uteráky a vyčistené by mali byť všetky povrchy. Žiaľ, aj napriek snahe upratovačiek sa niektoré miesta hemžia baktériami. Mikrobiológ prezradil, na čo si dať pozor.

Drahý neznamená čistejší a lepší

Väčšina ľudí si pobyt v hoteli spája s príjemným dovolenkovým obdobím alebo možno s pracovnou cestou. Ako ale píše Science Alert, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je izba čistá a uprataná, nemusí to tak byť, a to dokonca ani v drahých hoteloch. Ľudia, ktorí boli v izbe ubytovaní pred vami, po sebe s veľkou pravdepodobnosťou zanechali baktérie, vírusy, ale aj huby na nábytku, kobercoch, záclonách, v podstate na všetkých povrchoch.

Aj keď sa personál hotela snaží, to, že bola izba uprataná, nemusí znamenať, že je aj čistá. Nemusí v nej páchnuť, nemusíte voľným okom nič vidieť, no to nevylučuje prítomnosť mikróbov.

Podľa mikrobiológov by ste si mali dávať pozor ešte predtým, ako vôbec vkročíte do izby. Ideálnym priestorom na šírenie baktérií sú totiž výťahy. Stačí pomyslieť na to, koľko ľudí pred vami v nich stláčalo gombíky.

Ak nie sú pravidelne dezinfikované, podobne sú na tom aj kľučky na dverách. Aj vďaka nim sa v hoteloch ľahko šíria nielen respiračné ochorenia, ale aj črevné nepríjemnosti. Ak ste sa dotýkali kľučiek na verejne dostupných miestach, mali by ste si vždy umyť a vydezinfikovať ruky skôr, ako sa pustíte do jedla alebo sa dotknete svojej tváre.

Horšie ako záchodová doska

Kúpeľniam a toaletám sa v hoteloch zvyčajne venuje zvýšená pozornosť, čo sa týka hygieny, nie sú preto také nebezpečné, ako by sa mohlo zdať. Patogény zo špinavej handry sa ale ľahko môžu dostať na kľučky aj tu. Ak máte v hotelovej izbe pohár, radšej ho pred použitím riadne umyte.

Domovom pre nechcených návštevníkov sa môžu stať aj obliečky, vankúše, či dokonca celá posteľ. Aj keď by sa obliečky mali meniť po každom ubytovanom hosťovi, je menej pravdepodobné, že bude vymenená aj posteľná plachta. Posteľ sa tak môže premeniť na rovnako nechutnú záležitosť, ako záchodová doska. Aj keď je to síce nepraktické, niekedy je lepšie jednoducho si doniesť vlastnú posteľnú bielizeň, nielen pyžamo.

Menej často sú dezinfikované aj rýchlovarné kanvice, telefóny, vypínače či ovládače k televízii. Na takýchto povrchoch dokážu norovírusy prežiť a ostať infekčné aj niekoľko dní. Problém môžu podľa The Conversation predstavovať aj ploštice posteľné, ktoré dokážu bez kŕmenia prežiť aj celé mesiace. Aj keď nie sú životu nebezpečné, štípance sú jednoznačne nepríjemné.

To, že sa ubytujete v drahšej hotelovej izbe, nemusí znamenať, že je čistejšia. Nie každý hotel je totiž ochotný znášať náklady na čistenie. Nič teda nepokazíte, ak si so sebou vezmete balíček antiseptických vlhčených utierok. Na záver, nezabudnite si so sebou vziať papuče alebo hrubé ponožky. Za žiadnych okolností sa po hotelových kobercoch neprechádzajte bosými nohami.