Obľúbené chorvátske mesto zavádza nový poplatok: Turisti si priplatia za bežnú vec, ktorá bola doteraz zadarmo

Mnoho slovenských turistov každoročne v lete mieri do Chorvátska, kde si užíva príjemnú prímorskú atmosféru. Veľka časť dovolenkárov vyhľadáva práve ostrov Krk, ktorý však od tohto leta zavádza nové poplatky za úplne bežnú službu. Na novinku upozornil portál tvnoviny.sk.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sprchy už zadarmo nebudú

Ako sa uvádza v článku chorvátskeho magazínu Danas, ostrov Krk sa chystá spoplatniť verejné sprchy na tamojších plážach. Táto služba bola minulé roky zadarmo a využíval ju prakticky každý. Na zmenu, ktorá prichádza od 1. júna, majú domáci prevádzkovatelia svoje dôvody. „Spotreba vody v sprchách, ktoré nie sú spoplatnené, je štyrikrát vyššia,“ vysvetlil starosta Krku Darijo Vasilič, narážajúc na problém so suchom, ktorý trápi aj Krk.

Ako sa ďalej píše v článku, návštevníci si za 30 sekúnd sprchovania zaplatia približne 20 centov. Okrem ochrany životného prostredia tento krok zaplní aj miestnu kasu, nakoľko v hlavnej sezóne ostrov navštívi približne 120-tisíc turistov. „Myslím, že je to dobré rozhodnutie. Nie je to nijako vysoká čiastka, a pokiaľ je to z ekologických dôvodov, tak je to správne,“ vyjadrila sa pre magazín miestna sprievodkyňa Alisa.