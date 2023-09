Niečo obrovské narazilo do Jupitera, vytvorilo to záblesk. Fascinujúci úkaz sa podarilo zachytiť amatérskym astronómom

Jupiter je najväčšou planétou slnečnej sústavy a je tiež považovaný za veľkého ochrancu Zeme najmä preto, lebo doň často narazia objekty, ktoré by nás inak mohli ohrozovať. Zvyčajne sú to len malé vesmírne objekty, avšak nedávno do planéty narazil pravdepodobne veľký objekt.

Článok pokračuje pod videom ↓

Veľký záblesk

Tento dopad, ako uvádza IFLScience, bol prvýkrát zaznamenaný na Okinawskom pozorovacom projekte OASES a PONCOTS 28. augusta o 18:45 nášho času. Následne zverejnil príspevok na sociálnej sieti a prosil ľudí, ktorí pozorovali Jupiter, aby si skontrolovali záznamy a prípadne im poslali video, ak v ňom objavia záblesk.

Krátko po tejto výzve reagoval účet MASA Planetary Log niekoľkými zábermi. „Keď som si ráno prečítal informáciu, že na povrchu Jupitera bol pozorovaný záblesk, skontroloval som si video v zodpovedajúcom čase a našiel som ho,“ uviedla osoba, ktorá stojí za týmto účtom.

V súčasnosti neexistujú žiadne informácie o tom, aký veľký bol objekt, hoci bol dosť veľký na to, aby spôsobil záblesk.

Plynný obor ako ochranca Zeme

Jupiter je často zasiahnutý rôznymi objektmi, aj preto, lebo leží blízko pásma asteroidov. Navyše, jeho masívna gravitácia priťahuje prelietajúce objekty a tie ho potom zasahujú. Desať rokov stará štúdia uvádza, že Jupiter zasiahnu objekty s priemerom do 20 metrov až 60-krát ročne. Väčšie objekty, s priemerom viac ako 100 metrov, narazia raz za niekoľko rokov. V porovnaní so Zemou je to 10-tisíckrát viac.

Jupiter aj so Saturnom sú plynní obry a vďaka svojej masívnej gravitácii odchytávajú rôzne objekty letiace slnečnou sústavou a tým pádom chránia našu Zem.