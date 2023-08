Zistite, či by ste prežili na Marse: Ľudia s týmto typom osobnosti majú podľa odborníkov najmenšie šance

Zatiaľ sme od osídlenia Marsu ešte ďaleko. To ale odborníkom nebráni v tom, aby skúmali, či by na ňom ľudia prežili v simulovaných situáciách. Rozhodli sa zistiť, ktorý typ osobnosti by to mal na Červenej planéte najnáročnejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Simuláciu prirovnávajú k hre The Sims

Ako informuje web IFLScience, v rámci novej štúdie uskutočnili vedci simulácie kolónií na Marse s cieľom určiť ideálny počet marťanských obyvateľov potrebných na prežitie takejto osady, pričom sa zistilo, že niektoré typy osobností by sa mali takejto misii radšej vyhnúť. Ak sa ľudia niekedy rozhodnú vytvoriť trvalú základňu na inej planéte (nezabudnime, že ľudia žijú vo vesmíre nepretržite od roku 2000, takže to nie je vylúčené), budeme čeliť mnohým neznámym.

Nový výskum uverejnený na serveri arXiv sa pokúša obmedziť alebo vylúčiť aspoň niektoré z týchto neznámych. Uskutočnil preto niekoľko 28-ročných simulácií s cieľom určiť, aká veľkosť kolónie má najlepšiu šancu na prežitie.

Na túto otázku sa pokúsili odpovedať už predchádzajúce štúdie. V roku 2020 jedna z nich určila, že 110 ľudí je počet, ktorý je potrebný na splnenie všetkých povinností potrebných na prežitie bez toho, aby sa prekročili pracovné limity kolonistov. Nový tím, inšpirovaný touto prácou, vychádzal z mierne odlišných predpokladov o živote na Červenej planéte vrátane toho, že kolónia už bola vybudovaná a potraviny, vzduch a voda sa môžu vyrábať na mieste a na planéte sa produkuje aj energia.

Vedci simuláciu prirovnávajú k hre The Sims. Kolonistom priradili rôzne typy osobností a testovali aj rôzne situácie a interakcie medzi nimi. Účastníci simulácie mali nasledovné typy osobností: prispôsobiví ľudia (nie sú súťaživí a sú málo agresívni), druhú skupinu tvorili extroverti, ktorí sa potrebujú socializovať, tretiu skupinu tvorili ľudia so súťaživou interpersonálnou orientáciou, ktorí sú fixovaní na rutinu. Štvrtú skupinu tvorili neurotici, ktorí sú agresívni, súťaživí a nuda je pre nich zabijakom.

Títo ľudia zomrú na Marse najskôr

Vedci sa v simulácii hrali s rôznymi štartovacími číslami, čo sa počtu ľudí týka, od 10 po 170. Každý z nich mal „čiaru života“, ktorá sa mohla vyčerpať ako v hre. Simulácie ukázali, že minimálny počet ľudí potrebných na udržanie kolónie v chode je 22. Čo ale odborníkov prekvapilo najviac, bol počet úmrtí z radov neurotických osôb.

Zatiaľ čo členom osady hrozí rovnaká pravdepodobnosť, že ich postihne nedostatok zdrojov, nehody v biotopoch alebo katastrofy v doprave, osadníci s neurotickým typom osobnosti zomierajú oveľa častejšie ako ľudia s iným typom osobnosti. Kým bolo v kolónii veľa neurotikov, trpela. Akonáhle ich viac zomrelo, celkový stav kolónie sa zlepšil.

Samozrejme, reálne ľudské interakcie sú omnoho komplikovanejšie, ako tie simulované. Prebiehajú však už aj realistickejšie simulácie, kedy sú skutoční ľudia zatvorení v prostredí, ktoré má pripomínať podmienky na Marse. Simulácie na Zemi pomôžu lepšie pochopiť fyzické a psychické výzvy, ktorým budú astronauti vo vesmíre čeliť.