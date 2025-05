Nicolas Cage sa rád vžíva do svojich postáv, teraz mu však šlo o život. Nebezpečnú skúsenosť si zopakoval pri natáčaní filmu

Hollywoodska legenda sa v príprave na novú rolu v psychologickom trileri The Surfer pustila do skutočného surfovania, a takmer na to doplatila. Nicolas Cage priznáva, že mu šlo o život a surfovanie už nikdy nebude vnímať ako romantický šport.

Podľa magazínu People sa Cage pustil do surfovania, aby sa čo najviac priblížil svojej postave vo filme. Trénoval na známej kalifornskej Sunset Beach, no jeho prvé pokusy skončili doslova fiaskom. Rozbúrený príliv ho viackrát zhodil z dosky, dostal sa do silného prúdu a musel sa šplhať späť po bezpečnostnom lanku, ktoré ho spájalo s longboardom. Práve vtedy si uvedomil, aké je surfovanie nebezpečné. Keby lanko prasklo alebo sa mu vyvlieklo, mohol sa aj utopiť. Tréneri mu neskôr povedali, že z vody trčala len špička jeho dosky, prezývaná „náhrobný kameň“, čo len podčiarklo vážnosť situácie.

Surf nie je len životný štýl

Herec známy tým, že sa naplno vžíva do svojich postáv, sa tentokrát rozhodol vyskúšať si rolu surfistu aj na vlastnej koži. Trénoval na kalifornskej Sunset Beach, kde si prešiel niekoľkými nebezpečnými situáciami, napriek snahám paparazzov sa im však nepodarilo zachytiť ani jediný moment, keď by na doske stál, len tie, na ktorých mizne pod hladinou.

Príbeh muža, ktorý narazil na odpor