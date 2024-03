„Neverím, že má rakovinu“, píšu aj niektorí Slováci: Ľudia sa správajú ohavne k princeznej Kate, zdvihne sa vám žalúdok

Pred víkendom celý svet obletela šokujúca správa o tom, že princeznej Kate diagnostikovali rakovinu a podrobuje sa preventívnej chemoterapii. Samotná Kate sa s tým zdôverila vo videu, z ktorého naskakujú zimomriavky. Niekoľko hodín nato sa opäť prihovorila ľuďom a priznala, že je nesmierne dojatá podporou, ktorú dostáva z celého sveta. Napriek tomu sa na internete objavili aj veľmi zvláštne reakcie ľudí, ktorí akosi jej diagnózu alebo ďalšie okolnosti okolo nej spochybňujú.

Posledné týždne zaplavili médiá po celom svete najrôznejšie konšpiračné teórie o tom, prečo sa princezná Kate stiahla do úzadia. Nešťastne im nahrala aj fotografia, ktorú zverejnil Kensingtonský palác, a keď si ľudia všimli, že na nej niečo nesedí, tak ju radšej stiahli.

Otvoriť sa svetu tak, ako to urobila Kate v piatok, chce odvahu. Je nutné dodať, že je to jej súkromie a malo by byť rešpektované. Napriek tomu sa s ním rozhodla podeliť aj s ostatnými a ukázala onkologickým pacientom, že v tom ani zďaleka nie sú sami. Pretože táto choroba si nevyberá.

Nech to znie akokoľvek nepochopiteľne, stále sa nájdu ľudia, ktorí diagnózu Kate spochybňujú. Takýchto reakcií nájdete na internete mnoho, dokonca za nimi stoja na sociálnych sieťach aj Slováci.

Pozreli sme sa na komentáre, ktoré stoja napríklad aj pod príspevkami na našich sociálnych sieťach. „Fake umelá inteligencia. Treba si to priblížiť, oči vôbec nesedia“ napísal niekto na margo Kate.

Autorka komentára pokračovala svojimi argumentmi. „Filozof vám povie, že nič nie je tak, ako to vyzerá. Myslíte si, že to, čo vám média podsúvajú, je pravda, skutočnosť, realita??“

Ešte viac ich bolo pri správe, keď Kate oznámila svoje onkologické ochorenie. „Neverím, že má rakovinu,“ podotkol niekto ďalší. „Tá pani není princezná Kate. Nevyzerá na princeznú Keti,“ stojí v ďalšom komentári s niekoľkými preklepmi. „A za chvíľu zmizne, akože smrť, už ju nepotrebujú,“ znie v ďalšom z nich.

Nejde však len o záležitosť slovenského internetu. Stačí si otvoriť sociálnu sieť X (bývalý Twitter) a podobných reakcií tu nájdete hŕbu.

Well, we’re sorry to hear Kate has cancer & sincerely hope she’ll get better. But she didn’t say whether she was at the farm shop or whether that was a hoax video concocted by the Palace & backed up by the BBC, to the extent of calling anyone who didn’t believe in it, a ‚troll.‘ pic.twitter.com/WYBSVmnibr

— simonjwood (@2CutAShortStory) March 23, 2024