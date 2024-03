Jozef o Etiópii: Je to tu lacné, no denne som minul 100 eur. Bol som na najteplejšom mieste na zemi, kde bublá jedovatá voda

Sú ľudia, ktorí pri cestovaní vyhľadávajú tradičné destinácie a potom sú cestovatelia, ktorí túžia po dobrodružstve, alebo chcú zažiť niečo nezvyčajné. A presne do tejto kategórie patrí aj Jozef Krajňák.

Môžete ho poznať z blogu Na kraj sveta a pred niekoľkými rokmi stopoval až na najchladnejšie trvalo osídlené miesto na svete, ktorým je dedinka Ojmiakon v Jakutsku. Teraz sa mu podarilo navštíviť jeho protipól, ktorý sa nachádza v Etiópii. V tejto krajine východnej Afriky strávil približne tri týždne.

V Etiópii zúri občianska vojna. Ako sa vám sem podarilo dostať a čo všetko ste museli vybaviť pred cestou? Potrebovali ste napríklad fixera?

Etiópske hlavné mesto Addis Abeba je hlavnou dopravnou križovatkou pre všetky významné lety do Afriky, takže dostať sa do krajiny nie je zložité. Pôvodne som mal síce v pláne navštíviť Etiópiu po zemi zo Sudánu, no tam je aktuálne tiež konflikt, a keď som o víza žiadal na veľvyslanectve v Káhire, tak ich zamietli. Etiópske víza som však dostal jednoducho online.

Cestoval som bez fixera, no domorodé kmene som navštevoval s miestnymi ľuďmi, ktorých som spoznal cez couchsurfing. Je však, samozrejme, aj možnosť zobrať si klasickú tour, ktorú som využil na severe Etiópie, keďže iná možnosť návštevy týchto odľahlých miest prakticky nie je možná.

Spomínate couchsurfing. Využívali ste ho počas tejto vašej cesty v Etiópii? Alebo ste bývali v hoteloch?

Na Couchsurfingu mám za posledných 10 rokov cestovania celkom dobre vybudovaný profil, keďže ho na svojich cestách využívam veľmi často. V Etiópii som ho však využil len na stretávanie sa s miestnymi ľuďmi, a tiež ľudia z tejto komunity mi ochotne poradili veľa zaujímavých neturistických miest.

Couchsurfingom sa však nesnažím šetriť, a to ani keď ho sem-tam využijem na prespanie doma u miestnych. Vždy potom zoberiem hosťa minimálne na večeru a raňajky a/alebo sa snažím vrátiť láskavosť v takej alebo inej podobe.

V Etiópii som býval hlavne v hoteloch. Dôvodom bol tiež nedostatok času na to, aby som sa mohol hostiteľovi venovať. Rád robím couchsurfing naplno. Pre mňa je poriadne cestovanie aj to, keď cestujem od miestnych ľudí k miestnym, no Etiópia nebola tou krajinou, keďže v nej mojím hlavným objektom záujmu boli prírodné kmene a odľahlé oblasti, kde prirodzene CS komunita nie je aktívna.

Ako v Etiópii vyzerá občianska vojna?

Hlavné mesto je relatívne bezpečné, no konflikt je prakticky všade naokolo. V mnohých provinciách, a to hlavne na severe, chýbajú základné dodávky potravy. Dalo by sa povedať, že vláda má ako-tak pod kontrolou turistické miesta, no bezpečný presun medzi nimi je možný len lietadlom. Aj preto je v mestách značne zvýšená kriminalita.

Ako sa vás táto situácia dotýkala?

