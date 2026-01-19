Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Lukáš Mužla
TASR
Matej Mensatoris
Od najväčšieho leteckého nešťastia v dejinách samostatného Slovenska prešlo už 20 rokov.

Mnohí z nich sa tešili, že po dlhej dobe uvidia svoje manželky, deti, priateľky, rodičov a ďalších príbuzných. Žiaľ, osud to zariadil tým najhorším možným spôsobom a vojenské lietadlo AN-24 so 43 osobami na palube havarovalo pri maďarskej obci Hejce dňa 19. januára 2006.

Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z polročnej misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov, npor. Martin Farkaš. Jednotky KFOR (Kosovo Force) s mandátom Organizácie spojených národov (OSN) začali pôsobiť v Kosove 11. júna 1999. Ich súčasťou boli aj slovenskí vojaci.

Lietadlo odštartovalo 19. januára 2006 o 17.15 h SEČ z letiska v Prištine. Na jeho palube sa nachádzalo dokopy 43 cestujúcich – 42 vojakov vrátane ôsmich členov posádky a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Pristáť malo v Košiciach okolo 19.40 h. Havarovalo však okolo 19.30 h pri obci Hejce na východe Maďarska, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc.

Foto: Archív SITA

Lietadlo zachvátil požiar

Podľa viacerých očitých svedkov havárie lietadlo letelo veľmi nízko. Narazilo do kopca Borsó neďaleko obce a začalo horieť. Už o 19.38 h informovalo Centrum riadenia vzdušných operácií o leteckej nehode. Na miesto katastrofy okamžite vyrazili maďarskí aj slovenskí záchranári.

Našli jedného človeka, ktorý prežil haváriu stroja, vojaka Martina Farkaša. O 22.15 h ho prijali na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Z lietadla zostala len časť kabíny, zadná časť trupu a obhorené rozptýlené trosky. Telesné pozostatky obetí nešťastia sa nachádzali v okruhu približne 100 metrov. Všetky identifikované telá obetí previezli 21. januára na Slovensko. O deň neskôr prepravili na Leteckú základňu v Prešove aj trosky z havarovaného stroja.

Foto: Archív SITA

Odtajnenie spisu

Vzhľadom na citlivosť a charakter tragédie sa detaily havárie na verejnosť nedostali. Vyšetrovanie riadilo Ministerstvo obrany SR a Správa o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24 bola roky utajovaným dokumentom. Zverejniť sa ho rozhodol až minister obrany Jaroslav Naď v júli 2020.

„Spoločnosť čakala na odpovede na otázky, ktoré vyvstávali v dôsledku utajovania spisu, dlhé roky. Okrem toho vznikali tiež rôzne špekulácie o celej udalosti. Preto som nikdy nechápal snahu bývalých vedení rezortu obrany o neustále utajovanie tohto spisu,“ vyjadril sa k odtajneniu správy vtedajší minister Naď.

Záznamy z vyšetrovania nehody boli „vyčistené“ od osobných údajov, fotografií z lekárskych správ a iných citlivých údajov. Ministerstvo obrany tak 31. júla 2020 zverejnilo na webovej stránke celkom 8 dokumentov s informáciami o havárii vojenského špeciálu nad územím Maďarska z roku 2006.

Foto: Archív SITA

Popis udalosti

