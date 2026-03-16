Netradičné vyznanie lásky: 15-ročný tínedžer ukradol autobus, priateľku ním odviezol do školy

Ilustračná foto: Nassauische Verkehrs-Gesellschaft/FB

Nina Malovcová
SITA
Chcel prekvapiť svoju priateľku, 15-ročný chlapec ukradol autobus a odviezol ju do školy.

Nezvyčajný prípad riešila polícia v nemeckej spolkovej krajine Hesensko. Zo zázemia dopravnej spoločnosti Nassauische Verkehrsgesellschaft vo Wiesbadene zmizol minulý týždeň linkový autobus. Vozidlo, ktoré bolo krátko predtým natankované a odstavené na prevádzkovom dvore, sa podarilo nájsť až o niekoľko hodín neskôr približne 150 kilometrov od miesta zmiznutia.

Ako referuje web bild.de, zamestnanci dopravnej spoločnosti si v piatok skoro ráno všimli, že jeden z autobusov chýba. Najskôr predpokladali, že si niektorý z vodičov omylom zobral nesprávne vozidlo. Keď sa autobus do poludnia stále nevrátil, spoločnosť ho nahlásila ako odcudzený.Polícia ho však už medzičasom objavila nepoškodený v meste Karlsruhe.

Za volantom autobusu sedel len 15-ročný chlapec

Hliadka si všimla jazdiaci autobus a po jeho zastavení zistila, že za volantom sedí len 15-ročný chlapec z Mainzu. „Vodičom bol 15-ročný mladík z Mainzu, ktorý krátko predtým autobusom vyzdvihol svoju 14-ročnú priateľku v blízkosti jej bydliska, aby ju odviezol do školy,“ uviedol policajný hovorca.

Ilustračná foto: Nxr-at, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podľa dostupných informácií chcel tínedžer svoju priateľku žijúcu v Karlsruhe prekvapiť a urobiť jej radosť. V dopravnej spoločnosti pritom nebol úplným nováčikom – podľa zamestnancov tam v minulosti absolvoval prax a poznal bežný ranný režim. Autobusy sa totiž okolo 3.30 hodiny pripravujú na ranné výjazdy a nechávajú sa naštartované.

Chlapec bude čeliť trestnému konaniu

Hoci incident skončil bez nehody a autobus nebol poškodený, chlapec bude čeliť trestnému konaniu za krádež a jazdu bez vodičského oprávnenia. Jeden z vodičov spoločnosti však priznal, že na príbehu vidí aj ľudskejší rozmer: „Je to vlastne celkom dojímavý príbeh,“ povedal s tým, že mladík údajne plánoval v budúcnosti pracovať v dopravnej firme. Po tomto incidente je však jeho šanca na miesto prakticky nulová.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac