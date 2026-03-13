Neradujte sa predčasne: Jar sa cez víkend ukáže naplno, čakajú nás slnečné dni. Hrozí však návrat chladu

Počasie na Slovensku sa v najbližších dňoch viackrát výrazne zmení. Po období prehánok a prvých jarných búrok sa atmosféra upokojí a víkend prinesie slnečné a nezvyčajne teplé počasie. Teploty sa vyšplhajú vysoko nad hodnoty typické pre polovicu marca a mnohí ľudia budú mať pocit, že jar sa už naplno začala.
Meteorológovia však upozorňujú, že táto situácia nemusí trvať dlho. Na vývoj počasia upozorňuje portál iMeteo a aktuálnu predpoveď potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Nad našu oblasť totiž bude zasahovať okraj rozsiahlej tlakovej výše, ktorá prináša stabilnejšie a pokojnejšie počasie. Zároveň sa však nad západnou Európou začína vlniť studený front, ktorý môže v ďalších dňoch ovplyvniť aj počasie na Slovensku.
Po búrkach prichádza pokojnejšie počasie
V uplynulých hodinách sa nad Slovenskom rozpadal studený front, ktorý priniesol vlhší vzduch. Ten sa dostal do pomerne teplej vzduchovej hmoty, čo vytvorilo podmienky pre prehánky a miestami aj prvé jarné búrky. Takéto situácie sú na začiatku jari pomerne typické. Atmosféra sa postupne otepľuje, pribúda vlhkosť a vznikajú podmienky pre nestabilné počasie.
Práve preto sa v posledných dňoch objavili prehánky a lokálne aj búrky, ktoré naznačujú, že búrková sezóna sa pomaly začína. Najbližšie dni však prinesú pokojnejší vývoj. Po prechode frontu sa počasie stabilizuje a nad naše územie začne prúdiť teplejší vzduch od juhu.
Slovensko čaká slnečný a veľmi teplý víkend
Podľa meteorológov bude víkend na väčšine územia Slovenska veľmi príjemný. Počas soboty aj nedele sa očakáva prevažne jasno až polooblačno a zrážky by sa mali objaviť len výnimočne. Denné teploty sa vyšplhajú približne na 14 °C až 19 °C, čo sú na polovicu marca mimoriadne vysoké hodnoty.
Na niektorých miestach tak môže byť počasie skôr typické pre apríl alebo začiatok mája. O niečo chladnejšie môže byť lokálne na severe Slovenska alebo v horských oblastiach. Aj tam však budú teploty výrazne vyššie než v predchádzajúcich dňoch. Počas dňa bude počasie ideálne na prechádzky, výlety alebo pobyt vonku. Mnohí ľudia tak môžu mať pocit, že jar už definitívne prevzala vládu.
Noci budú stále chladné
Aj keď cez deň bude počasie veľmi príjemné, nočné teploty zostanú typicky marcové. Najnižšie hodnoty môžu klesnúť približne na 2 °C až -3 °C, najmä v dolinách a menej obývaných oblastiach. Na západe Slovenska môže byť noc o niečo teplejšia, miestami sa teploty budú pohybovať približne medzi 8 °C a 3 °C. V ranných hodinách sa môže miestami objaviť aj hmla, ktorá sa však po východe slnka rýchlo rozplynie.
Hoci bude víkend na väčšine územia pokojný, vo vyšších polohách sa očakáva výraznejší vietor. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu môže byť nad pásmom lesa vietor veľmi silný. Na horách môže miestami dosahovať prudkú až búrlivú intenzitu a krátkodobo sa môže objaviť aj víchrica. V nižších polohách však bude vietor väčšinou slabý až mierny a nebude výrazne ovplyvňovať pocitovú teplotu.
Po víkende sa môže počasie rýchlo zmeniť
Aj keď najbližšie dni prinesú slnečné a teplé počasie, nad Európou sa už začína formovať zmena. Nad Nemeckom, Českom a Rakúskom sa totiž vlní studený front, ktorý postupne prinesie chladnejší vzduch. Meteorologické modely naznačujú, že tento front by sa mohol v ďalších dňoch posunúť aj smerom k Slovensku.
Ak sa tak stane, po idylickom víkende môže prísť výraznejšie ochladenie. Práve takýto vývoj je pre marec pomerne typický. Po krátkom období jarných teplôt sa môže počasie opäť rýchlo vrátiť k chladnejšiemu charakteru.
