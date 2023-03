Neprajeme si, aby vaše dieťa rušilo iných hostí: Známe bistro si zoznamom pravidiel vyslúžilo pochvalu aj kritiku

Téma týkajúca sa rôznych pravidiel v moderných gastroprevádzkach sa v susednom Česku dostala výrazne do popredia. Stalo sa tak po tom, ako niekoľko podnikov vydalo doslova zoznam pravidiel, ktoré musia ich zákazníci rešpektovať v prípade, že podnik navštívia s malým dieťaťom.

Marthy’s Kitchen je bistro v Prahe, ktorého doménou je najmä francúzska kuchyňa a známe raňajky, obedy či brunch. Obľúbený turistický web TripAdvisor dokazuje, že podnik má cez 220 perfektných, respektíve veľmi dobrých recenzií od domácich aj zahraničných zákazníkov.

Teraz sa však možno navýši aj počet negatívnych recenzií, keďže podnik vydal na svojej stránke na sociálnej sieti zoznam pravidiel, ktoré sa týkajú najmä zákazníkov s malými deťmi. Aj keď veľká časť verejnosti tento krok privítala, našli sa aj rázni odporcovia.

Ide im o pohodlie väčšiny hostí

Príspevok sa podľa ich vyjadrenia týka predovšetkým tých rodičov, ktorí si nevedia ustrážiť svoje ratolesti. Zamestnanci chcú najmä predísť tomu, aby deti behali, kričali, plakali či inak obmedzovali chod prevádzky. „Sú miesta, ktoré sú pre deti prispôsobené – a to my nie sme. Sú však miesta, kde sa musíte s deťmi prispôsobiť vy – to my sme,“ píše sa v úvode statusu k 7-bodovému zoznamu pravidiel.

Podnik ďalej píše o tom, že háji predovšetkým záujmy väčšiny hostí, ktorí sa chcú v pokoji a pohodlí najesť a oddýchnuť si. Preto zverejnili 7 bodov, v ktorých opisujú, že aj keď nie sú baby-friendly podnik s detským kútikom, stále nemajú problém s deťmi ako takými.

Vyzdvihujú, že si neprajú, aby na ich sedačkách či stoloch rodičia prebaľovali deti či to, aby dieťa dokázalo jesť jedlo bez vzniknutia škody vo forme poškodenia sedačiek či všeobecne interiéru. V poslednom, siedmom bode, však znova píšu, že ak sú si rodičia istí, že dokážu dodržať stanovené pravidlá, sú v bistre vítaní aj so svojimi deťmi.

Našlo sa aj množstvo kritikov

Aj keď sa našlo veľa ľudí, ktorí tento „adult-only“ koncept privítali, vedenie Marthy’s Kitchen si muselo vypočuť aj masívnu kritiku. Ľudia na sociálnych sieťach ich začali označovať za tých, ktorí nemajú radi ľudstvo. Dodávajú, že v Česku nemajú ľudia radi deti a keď ich už raz majú, nech s nimi radšej nikam nechodia, lebo môžu plakať.

Prevádzkovatelia bistra Marthy’s Kitchen sú s negatívnymi ohlasmi uzrozumení, no za svojimi pravidlami si aj napriek tomu stále stoja. „Nejde nám o to, zamedziť vstupu rodičom s deťmi, ale o to, zamedziť vstupu nevychovaným rodičom. Preto nedávame nálepku s preškrtnutým dieťaťom. Predpokladáme, že je to z kontextu textu jasné,“ reaguje bistro.