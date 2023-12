Neplatia zamestnancom, banka rozpredáva ich zásoby: Jeden z najväčších slovenských dodávateľov liekov má veľké problémy

Nitrianska firma Pharmos patrí medzi najväčších dodávateľov slovenských nemocníc. Aj napriek tomu v súčasnosti bojuje o prežitie a jej ozdravný plán nevychádza podľa predstáv. Podľa zistení portálu Aktuality.sk firma zamestnancom nevypláca mzdy a mnoho z nich preto v práci skončilo.

Vyhlásený konkurz a rozpredávanie zásob

Podľa ďalších zverejnených informácií mala Pharmos do konkurzu poslať VÚB banka, ktorej s akciovkou došla trpezlivosť. „Firma totiž nepredstavila žiaden plán, alternatívy ani riešenia, ako chce zabezpečiť svoje fungovanie do budúcna,“ uvádza sa v článku. Aj keď sa zástupcovia spoločnosti voči tomuto kroku zo strany banky ohradili, nebolo im to nič platné. Ich ozdravný plán súd zamietol, no Pharmos sa aj naďalej bráni.

„Vo Pharmose sme na dobrej ceste aktuálne nepriaznivú situáciu zvrátiť a robíme všetko pre to, aby nám súd reštrukturalizáciu povolil. Veríme, že súd v rámci odvolania prihliadne na naše argumenty,“ uviedol hovorca nitrianskej firmy. Ako informuje portál Index, koncom októbra bolo síce konkurzné konanie prerušené, no veritelia sa aj napriek tomu vrhli na majetok spoločnosti.

„Tri dni pred Vianocami sa tak uskutoční dražba liekov a zdravotníckeho materiálu, hygienických potrieb, testov či teplomerov, ktoré sa nachádzajú v nitrianskom sklade firmy,“ píše sa v článku.