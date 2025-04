Neďaleko Slovenska objavili obrovský masový hrob: Našli ho náhodou, muži boli zabití najkrutejším spôsobom

Archeológovia na predmestí Viedne objavili masový hrob s ostatkami približne 150 vojakov zo starorímskych čias, oznámilo v stredu vedenie mestského múzea. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Archeológovia označili nález za „senzačný“ a obete z hrobu môžu podľa výskumníkov súvisieť so vznikom Viedne. Hrob bol odhalený počas jesennej obnovy športového ihriska v Simmeringu. Narýchlo pochované pozostatky asi 150 mužov naznačujú ich smrť po ťažkom boji.

Zdraví a urastení muži

Podľa analýzy to boli inak zdraví a urastení muži vo veku od 20 do 30 rokov, ktorí boli „zabití tým najkrutejším spôsobom“, uviedla archeologička Michaela Kronbergerová. Datovanie do čias starého Ríma potvrdzuje dýka spolu s puzdrom, časti šupinového brnenia, chlopňa helmy a obuvnícke klince.

Všetky dosiaľ preskúmané kostry nesú stopy najmenej jedného vážneho zranenia pred smrťou. V panvovej kosti jedného z vojakov bol napríklad stále zapichnutý hrot oštepu. Germánske kmene okolo roku 92 n. l. neďaleko dnešnej Viedne porazili rímsku légiu, uviedol Martin Mosser z Archeologického oddelenia mesta Viedeň. Dunaj v tom čase tvoril severnú hranicu Rímskej ríše.

Rímsky vojenský tábor Vindobona na mieste dnešného prvého viedenského obvodu v tom čase ešte nemal podobu, akú možno vidieť na modeli vo Viedenskom múzeu na námestí Karlsplatz. Rimania vojenský tábor rozšírili pravdepodobne až ako reakciu na túto porážku. V roku 180 vo Vindobone zomrel cisár Marcus Aurelius počas vojenského ťaženia proti germánskym kmeňom.