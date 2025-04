Nechcela odpovedať na otázky a bol za tým smutný dôvod. Karin Hegedüs Dvořáková prehovorila o bolestivej skúsenosti

Život ju v posledných dňoch vystavil veľmi ťažkej skúške. Napriek tomu, že sa zdanlivo usmieva na sociálnych sieťach, prežíva mimoriadne smutné obdobie, o ktorom sa rozhodla úprimne prehovoriť.

Karin Hegedüs Dvořáková, ktorú verejnosť spoznala prostredníctvom reality šou Farma, prešla výraznou osobnou aj kariérnou premenou. Dnes je z nej úspešná influencerka, podnikateľka a predovšetkým milujúca mama malej Melissky, ktorá nedávno oslávila svoje 3. narodeniny. Spolu s manželom sa tešili na rozšírenie rodiny, no osud im priniesol nečakanú ranu. Karin patrí medzi osobnosti, ktoré si s fanúšikmi udržiavajú úzky kontakt. Ako uviedol magazín Najmama, známa Slovenka prišla o vytúžené bábätko a hoci to pre ňu bolo v tej chvíli veľmi náročné, rozhodla sa o tejto bolestivej skúsenosti otvorene prehovoriť.

Prežíva ťažké obdobie

Bývalá farmárka často odpovedá na otázky týkajúce sa jej súkromia, a práve to ju viedlo k tomu, že prehovorila o prežitej strate. Zverejnila fotografiu pozitívneho tehotenského testu a pridala video, v ktorom popísala, čo sa stalo. Reagovala tak na časté otázky typu „Kedy bude druhé dieťa?“ alebo „Chceli by ste ďalšie?“, ktoré sa v tomto období stali ešte bolestivejšími.

Na otázku druhého dieťaťa zareagovala slovami: „Pýtate sa ma, kedy bude druhé a či chcem druhé dieťa. Stala sa mi nepríjemná situácia, tá príjemná bola, že som otehotnela. Čakali sme bábätko, no bohužiaľ som potratila. Stalo sa to minulý týždeň. Bola som na pohotovosti, začala som krvácať a nepodarilo sa to nijakým spôsobom zachrániť. Momentálne je mi to celkom nepríjemné, keď sa ma na to pýtate, a chcem, aby ste to vedeli,“ otvorila sa svojim sledovateľom prostredníctvom videa, s ktorým sa podelila vo svojom instagramovom príbehu.

