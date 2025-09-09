Nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom: Trump mal napísať prianie pre sexuálneho predátora Epsteina, pripojil kresbu

Monika Šuchová
TASR
„Toto nie sú moje slová a ani spôsob, akým hovorím. Navyše, ja nekreslím obrázky,“ povedal prezident.

Demokrati z Výboru pre dohľad a reformu vlády Snemovne reprezentantov amerického Kongresu zverejnili v pondelok sugestívny list adresovaný sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý údajne podpísal Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Trump vyhlásil, že spomínaný list nenapísal a ani naň nenakreslil nahú ženu. Podal tiež žalobu na denník The Wall Street Journal za článok o liste. Dokument bol súčasťou albumu z roku 2003 zostaveného k Epsteinovým narodeninám. Prezident však poprel, že by s tým mal niečo spoločné, a správu o tom označil za „nepravdivú, zlomyseľnú a hanlivú“.

Trump to poprel

„Toto nie sú moje slová a ani spôsob, akým hovorím. Navyše, ja nekreslím obrázky,“ povedal prezident.

Demokrati dostali v pondelok kópiu narodeninového albumu v rámci dokumentov k Epsteinovmu majetku. List zverejnený výborom vyzerá presne tak, ako ho vo svojej správe popísal denník, píše AP.

List s údajným podpisom Trumpa obsahuje niekoľko riadkov textu napísaného na písacom stroji. Samotný text sa nachádza vnútri obrysu nahej ženy nakresleného zvýrazňovačom. „Priateľ je úžasná vec. Všetko najlepšie k narodeninám – a nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom,“ píše sa v liste.

Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.

Epstein počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol
obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.

Trump a jeho okolie v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).

