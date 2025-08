Nebudete veriť vlastným očiam. Spevák Igor Timko z kapely No Name sa ukázal s napichanými perami

Kapela No Name prichádza s novým singlom Stand up Comedy, ktorý ostro, no zároveň s nadhľadom reflektuje realitu dnešného sveta – rýchlosť, pretlak dojmov, zmätenú autenticitu a nutkavú potrebu neustále zaujať. Skladbu sprevádza aj výrazný videoklip, ktorý opäť posúva tvorbu kapely o krok ďalej.

Ako prezradil pre magazín Koktejl spevák Igor Timko, novinka je zveličeným obrazom dnešnej spoločnosti, v ktorej sa bežný život zmenil na prehliadkové mólo. Už dávno nejde o premýšľanie, ale o to, kto viac zaujme. Skladba otvára tému rýchlej, povrchnej pozornosti a úpadku skutočnej komunikácie – bez zbytočných prikrášlení.

Realita modernej spoločnosti podľa No Name

„Je to hyperbola toho, čo dnes zažívame. Zo sveta sa stalo módne mólo, kde sa každý snaží zaujať. Dnes je dôležitejšie zaujať než rozmýšľať,“ hovorí spevák, ktorý v piesni naráža na to, ako sa dnes kladie dôraz skôr na výzor a viditeľnosť, než na skutočný obsah.

Zároveň pridáva aj silné prirovnanie, ktoré mu povedal blízky priateľ: „Môj kamarát Ľuboš to vystihol geniálne: Za totality sa ľudia báli hovoriť, pretože ich mohol niekto počúvať. Dnes hovorí každý, čo chce, ale pointa je, že už nikto nepočúva.“

Silné posolstvo v pôsobivej vizuálnej forme