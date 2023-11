Nebudete veriť, predaj ktorej obľúbenej pochutiny rapídne stúpol za posledný rok. Môže za to jedna vec

Ak sa vám niekto niekedy posmieval za to, že ste si na obed namiesto predraženého obedového menu v reštaurácii alebo vo vývarovni vo firemnej kuchynke zaliali instantnú polievku, nemajte hlavu v smútku. Je dosť možné, že počas uplynulého roka tak urobili viacerí vaši kolegovia na pracovisku. Vyplýva to totiž z nedávneho prieskumu, ktorý preukázal, že konzumácia instantných rezancových polievok rapídne vzrástla o miliardy.

Medzi spotrebiteľmi rastie obľuba instantných polievok s rezancami, u našincov známych ako „vifonky“, píše denník The Guardian na svojom webe. Konzumácia tohto rýchleho, no najmä lacného pokrmu sa za posledný rok celosvetovo zvýšila, a to dokonca aj v krajinách, v ktorých sa bežne jedlá s rezancami nejedia. Vyšlo to zo zistení organizácie World Instant Noodles Association, so sídlom v Osake.

Konzumácia „vifoniek“ vzrástla o 3 miliardy

Ako prieskum preukázal, spotrebitelia vo viac ako 50 krajinách sveta skonzumovali za rok rekordných 121,2 miliardy porcií instantných rezancov. V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím z roku 2021 sa tak množstvo skonzumovaných instantných polievok zvýšilo o viac než 3 miliardy porcií.

Rebríčku, samozrejme, kraľujú najmä ázijské krajiny, na prvom mieste skončila Čína a Hongkong. Na druhom, resp. treťom mieste ju nasledovali Indonézia a Vietnam.

Môže za to najmä cena potravín

Do Top 50 sa dostali aj naši susedia: na 27. mieste sú Poliaci, 41. priečka patrí Českej republike a 48. miesto Maďarsku. Slovensko sa v tabuľke nenachádza, kompletný rebríček si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Celosvetový dopyt po instantných rezancových polievkach vzrástol najmä počas pandémie, predpoklad je zhruba o 9,5 %. Trend sa ale nezastavil a pokračoval v raste aj nasledujúce obdobie. Odborníci si myslia, že ľudia sa k takémuto rýchlemu obedu prikláňajú z dôvodu rastu cien potravín a aj v dôsledku celosvetovej inflácie.