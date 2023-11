Pri jednej z najväčších ozbrojených lúpeži na letisku ukradli za 64 minút 5 miliónov. Z toho, čo nasledovalo, mrazí

História mafie je plná krádeží obrovských rozmerov. Jedna z nich však z radu vyčnieva. Dodnes má totiž prezývku ako jedna z najväčších svojej doby. Pred takmer 45 rokmi sa Jimmymu Burkovi a jeho kumpánom podarilo na jednom z najväčších letísk sveta vylúpiť trezor. Odniesli si z neho dovedna takmer 5 miliónov dolárov v bankovkách a ďalší takmer milión šperkoch. Mozog celej operácie ale následne všetkých svojich kumpánov povraždil. Krádež si vyslúžila prezývku Lufthansa heist.

Väčšina obyvateľov New Yorku 11. decembra 1978 ešte spala, keď sa ulicami jednej z najznámejších metropol sveta pomaly presúvala čierna dodávka Ford Econline. Jej cieľom bolo letisko JFK a posádku tvorilo niekoľko mužov v kuklách, ktorí sa chystali k jednej z najväčších mafiánskych lúpeží, aké kriminálna história Spojených štátov amerických dovtedy (a vlastne aj dodnes) poznala.

Jamesa „Jimmyho“ Burka miestne mafiánske kruhy poznali pod prezývkou „Gentleman“. Jeho priezvisko naznačuje, že tak ako ostatné klany, ktoré v tej dobe ovládali New York, Burke talianske korene nemal. Pôvodom bol z Írska a do váženejších mafiánskych kruhov sa dostal vďaka tomu, že dokázal inteligentne vykonávať „menšie práce“ v podobe malých krádeží, lúpeží, pašovania drog a podvádzania v hazardných hrách.Považovaný bol za vysoko inteligentného a aj keď mal toho za sebou pomerne dosť, na svoj najznámejší zločin musel počkať.

Keďže vedel, že má na viac a jeho cieľom, v rámci mafiánskych kruhov, bolo dostať sa čo najvyššie, rozhodol sa otvoriť si malú reštauráciu v Queense. Práve v nej sa pravidelne schádzali najväčší gangstri, mafiáni a zlodejíčkovia z celého New Yorku. Vďaka tomu si dokázal vybudovať väzby azda na každého gaunera a vždy mal prehľad o tom, čo sa kde chystá.

Henry Hill bol stálym návštevníkom Burkovho podniku a práve od neho sa dozvedel informáciu, ktorá mu mohla nemálo pomôcť vo „vyšvihnutí sa na vrchol“, no najmä k obrovskému balíku peňazí. Podľa informácií, ktoré mu Hill prezradil a ktoré sa dozvedel od svojej spojky, Martina Krugmana, sa v priestoroch nákladného terminálu letiska JFK každý mesiac malo nazhromaždiť veľké množstvo peňazí a ďalších cenných predmetov. Uložené v trezore na nie príliš dobre zabezpečenom letisku prakticky toto všetko čakalo na ukradnutie.

Burke teda vycítil príležitosť a pustil sa do práce. Niekoľko mesiacov mu trvalo, kým priebeh celej lúpeže do posledného detailu naplánoval. Vedel, že aby všetko dopadlo bez problémov, bude potrebovať spoľahlivý tím. Len tak sa totiž mohol krádežou zmocniť všetkého, čo trezor na najznámejšom letisku na svete ukrýva. Jeho kumpánmi sa tak stali viacerí členovia z klanu Lucchese a aj ďalších, menovite Thomas DeSimone, Angelo Sepe, Joseph M. Costa, Louis Cafora, Joe Manri, Paolo LiCastri, Joe „Buddha“ Manri, Martin Krugman, Vincent Asaro a Robert McMahon.

Samozrejme, nechýbal ani Burkeho syn Frank Burke a Parnell Edwards, ktorí sa zhostili úloh šoférov dodávky. Tie boli dve najmä z toho dôvodu, aby v prípade odhalenia mohli voz s lupom dokonale zakamuflovať. V konečnom dôsledku tak jedna dodávka viezla nakradnuté peniaze a šperky, druhá bola len návnadou.

Burke sa na lúpež pripravoval naozaj poctivo, sám sa jej ale nezúčastnil. Dôslednosť prípravy bola naozaj pozoruhodná. Burke všetko naplánoval tak, aby sa nikomu z prípadných svedkov na letisku nič nestalo, teda pokiaľ hovoríme o stratách na životoch. Skupina lúpežníkov sa s čiernou dodávkou v noci z 11. na 12. decembra 1978 dostala ku vstupnej bráne nákladného terminálu Lufthansy. Službu mal vtedy Kerry Whalen, ktorý podozrivú dodávku išiel skontrolovať. S baterkou v ruke sa priblížil k dodávke, z ktorej naňho vybehli maskovaní lupiči a pažbou pištole ho udreli do hlavy. Whalen nemal na výber – vyhrážky mučením a smrťou ho prinútili k spolupráci, bál sa nielen o seba, ale aj o svoju rodinu.

V priestore letiska ale natrafili na ďalšieho pracovníka, ktorého taktiež rýchlo spacifikovali. Keďže mali kľúče, dostať sa do budovy terminálu nebol problém. Všetkých prítomných zamestnancov na nočnej zmene nahnali do jedálne. K trezoru tak mali prakticky čistý štít, stačilo im vedieť PIN kód, ktorý k otvoreniu trezora poznal len jeden muž – Rudi Eirich. Ten sa, rovnako ako všetci ostatní na termináli, lupičom podvolil.

Skupinu gaunerov ale nečakala ľahká úloha. Všetko museli zvládnuť za krátky čas, aby sa nespustili bezpečnostné systémy, ktoré by privolali políciu a všetko by vyšlo nazmar. Keď sa im vďaka predchádzajúcej príprave podarilo všetko obísť, mali voľnú ruku. V priebehu necelej hodiny viac ako 5 miliónov dolárov v bankovkách a necelý milión dolárov v šperkoch a ďalších cenných predmetoch boli naložené v dodávke.

Pri odchode varovali všetkých rukojemníkov, aby približne štvrťhodinu nikoho nevolali. Aj toto bolo pre celú akciu kľúčové a prekvapivé je, že rukojemníci vynútený sľub dodržali. Policajtov zavolali až po 15 minútach, kedy už dodávky, aj tá s lupom, boli kilometre od miesta činu. Celá akcia trvala bezmála len 64 minút.

Aj keď krádež bola naozaj precízne naplánovaná a všetko vyzeralo, že klaplo na výbornú, opak bol pravdou. Burke totiž svojej skupine zločincov povedal, že sa majú dodávok okamžite zbaviť. Parnell Edwards mal za úlohu jednu z nich dať zošrotovať v New Jersey, no pochybil. Namiesto toho išiel za svoju partnerkou, pričom sa posilnil alkoholom i drogami a dodávku nechal odstavenú na mieste, kde bolo zakázané parkovať. Netrvalo dlho a kombinácia alkoholu a kokaínu ho priviedla do delíria, počas ktorého zaspal a na dodávku celkom zabudol.

