NDS varuje Slovákov: Pozor na falošné diaľničné známky. Tu ich určite nekupujte, je to podvod

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opätovne varuje vodičov pred falošnými internetovými stránkami, ktoré ponúkajú predaj elektronických diaľničných známok.
Ľudia, ktorí na takýchto weboch zaplatia, nedostanú platnú známku a navyše poskytnú svoje osobné údaje (ako evidenčné číslo vozidla či platobné informácie) neovereným podvodníkom.
Rovnaký dizajn ako NDS
NDS v týchto dňoch zaznamenala ďalšie prípady podvodného predaja. Objavila sa anonymná stránka, ktorá veľmi presne skopírovala vizuálny dizajn oficiálneho portálu eznamka.sk, čím sa snažila oklamať motoristov. Kupujúci síce zaplatia, diaľničnú známku však nedostanú.
Spoločnosť promptne zareagovala a dosiahla zablokovanie tejto stránky. Krátko nato sa však podobný podvodný web znovu objavil, tentoraz na inej doméne. NDS využíva všetky dostupné právne nástroje na zastavenie týchto aktivít.
Kupujte iba na oficiálnom webe/aplikácii
Diaľničiari zdôrazňujú, že jediným oficiálnym miestom na online nákup je web www.eznamka.sk. Známky je možné kúpiť aj cez mobilnú aplikáciu eZnamka alebo na vybraných informačno-predajných miestach.
