Nazývali ju tučným dievčaťom a naháňali po ulici. Alicia Silverstone bola hviezdou, no jej sláva sa zmenila na peklo

V roku 1995 zabezpečil film Bezmocná (Clueless) Alicii Silverstone obrovskú slávu a zaradil ju medzi svetové hviezdy. Všetci hovorili len o jej postave a dodnes je známy aj jej ikonický žltočierny károvaný outfit. Mohlo by sa preto zdať, že jej kariéra bola oveľa slávnejšia, než v skutočnosti je. A pritom jej úpadok prišiel už o pár rokov neskôr.

Ako informuje portál Mamamia, v čase Clueless mala Alicia len 18 rokov, takže sa v tomto veku prakticky stala svetoznámou zo dňa na deň. A hoci to vyzerá ako splnený sen každej tínedžerky, ona to vnímala inak. „Bola som ohromená tým, že som slávna, pretože som bola také mladé dievča a nikdy to nebol môj zámer,“ povedala Alicia v roku 2020 pre The Guardian.

Všetko sa náhle zmenilo

V rokoch, ktoré nasledovali po vydaní filmu Clueless, sa mladá herečka vyrovnávala s mnohými vzostupmi a pádmi, ktoré sú spojené s dospievaním v centre pozornosti. Pre The Hollywood Reporter prezradila, že netušila, „ako zvládať“ slávu a úspech.

„Keď vyšlo Clueless, naozaj sa všetko zmenilo. Bola som dievča z Crush, potom som bola baba z Aerosmith a potom som bola Cher,“ povedala herečka a pokračovala: „Bolo to veľmi komplikované a myslím, že som nevedela, ako to zvládnuť. Nemala som základy, dobré prostriedky na to, aby som sa s tým vyrovnala, nebola som na to nijako pripravená. Naozaj som nemala predstavu, čo sa deje a necítila som sa príjemne.“

Tínedžerka navyše po prvýkrát v živote čelila kritike a objektivizácii svojho tela v celosvetovom meradle a rýchlo si začala uvedomovať aj tienistú stránku slávy.

V čase vydania filmu Clueless v roku 1995 poskytla Silverstone rozhovor pre časopis Rolling Stone. Hneď v úvodných riadkoch bola opísaná ako „mačiatková (v angličtine „kittenish“ – označuje ženu, ktorá sa správa hravo, hlúpo a snaží sa tým získať sexuálnu pozornosť, pozn. red.) 18-ročná filmová hviezda, s ktorou sa chce vyspať veľa mužov“. Tým to však neskončilo.

Rola, ktorá jej zničila kariéru