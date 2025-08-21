Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku

Pýtali sme sa ľudí z nášho okolia – robotníkov, stavbárov, predavačov aj zamestnancov z kancelárií. Padlo viacero tipov, no jeden názov sa opakoval až podozrivo často – vraj najvychýrenejšia „táckareň“ v celých Košiciach je reštaurácia Frank.
„K Frankovi už toľko nechodím. Varia úžasne, ale ja jedlo musím dojesť a oni majú šialené porcie. Keby som sa takto prejedal, asi by ma opustila manželka. Väčšina kolegov však jedáva len tam,“ povedal nám známy, ktorý pracuje v predajni s elektronikou, a bola to jediná „negatívna“ poznámka, ktorú sme počas prieskumu počuli.
„Tety nás s kolegami už poznajú. Vedia, že vždy chceme ako prílohu hranolčeky. Keď ich náhodou nemajú, kričia na nás už od vchodu,“ dodáva druhý respondent.
A tak sme sa počas obyčajného pondelňajšieho obeda rozhodli zistiť, prečo sa tento podnik objavil v takmer každej odpovedi. Na miesto sme vyrazili spolu s tromi automechanikmi a chceli sme zistiť aj to, či sa tu stihnete najesť počas bežnej 30-minútovej obednej pauzy.
K Frankovi chodia na obed prakticky celé Košice
Reštauráciu Frank nájdete na veľmi nenápadnom mieste – stojí na Južnej triede 48, na frekventovanom ťahu v napoly obchodnej, napoly obytnej zóne, ktorá vedie smerom do centra zo sídlisk a z Barce.
Z ulice vás nič neupúta – vstup takmer prehliadnete, reštaurácia má ledva označený vchod. Aj tak však po prejdení bránou narazíte na desiatky zaparkovaných áut. Výjav je takmer absurdný – okolo poludnia sme hľadali miesto niekoľko minút a zaparkovali na poslednom voľnom mieste, kde okolo nás ešte autá dokázali prejsť.
Iná možnosť tu prakticky nie je – parkovisko je napchaté na prasknutie, akoby ste vstupovali do nákupného centra.
Koľko stojí obed v reštaurácii Frank?
Reštaurácia má dve poschodia, ktoré sú rozdelené do dvoch zón.
Na dolnom poschodí je klasický reštauračný priestor s obsluhou – najesť sa tu viete, ale za drobný príplatok. Na hornom poschodí nájdete typický kantínový pult, kde vám jedlo naložia rovno na tácku. Podávajú tu denné menu v čase od 10:30 do 14:30, cez víkend je podnik zatvorený. My sme návštevu spodnej reštaurácie vynechali a zamierili rovno hore, s cieľom zaplatiť čo najmenej.
Na prízemí bolo plno tak do polovice kapacity, ale hore je to o niečom inom.
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- aká atmosféra panuje na prvom poschodí;
- či sa tu stihnete najesť za 30 minút;
- koľko stojí denné menu a aké sú možnosti;
- či je podnik čistý a či sú jedlá chutné;
- ktoré jedlá a bonusy si zákazníci veľmi pochvaľujú;
- prečo nás vystrašilo, čo sme videli na tácke;
- niekoľko zaujímavých príbehov od stálych zákazníkov;
- akí sú zamestnanci;
- či návštevu odporúčame aj vám.
