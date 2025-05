Napätie sa zvyšuje: Irán predstavil novú zbraň. Vražedná balistická raketa má dolet 1200 kilometrov

Irán v nedeľu predstavil novú balistickú raketu na tuhé palivo s doletom 1200 kilometrov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na iránsku štátnu televíziu, podľa ktorej ide o „najnovší úspech Iránu v oblasti obrany“.

Televízia odvysielala zábery novej rakety počas rozhovoru s ministrom obrany Azizom Násirzádehom. „Ak túto vojnu začnú USA alebo sionistický režim, Irán sa zameria na ich záujmy, základne alebo ozbrojené sily – kdekoľvek sa nachádzajú a kedykoľvek to bude považované za potrebné,“ povedal minister.

„Nechováme žiadne nepriateľstvo voči susedným krajinám, ale našimi cieľmi sú americké základne,“ dodal. Výrazom „sionistický režim“ sa v Iráne označuje jeho odveký nepriateľ Izrael. Irán podporuje skupinu militantných skupín patriacich k tzv. osi odporu, ktorá okrem iných zahŕňa húsíjských povstalcov v Jemene, Hizballáh v Libanone, Hamas v Pásme Gazy a šiitské ozbrojené skupiny v Iraku.

Brig. Gen. Nasirzadeh: If a war is imposed on us, weapons that have not been used so far will be deployed. pic.twitter.com/Dlzc7BJPRF

