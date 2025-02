Naliehavé varovanie Zelenského: Rusko môže zaútočiť na NATO, začne malými krajinami, ktoré boli v Sovietskom zväze

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko by mohlo zaútočiť na Severoatlantickú alianciu (NATO), ktorú môže oslabiť súčasná politika administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Povedal to v rozhovore pre reláciu Meet the Press televízie NBC News, ktorý sa uskutočnil v piatok počas bezpečnostnej konferencie v Mníchove a bol odvysielaný v nedeľu. Informovala o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Keď sa mu nepodarilo obsadiť nás, nevieme, kam sa obráti. Môže to byť Poľsko a Litva, pretože si myslíme, že (ruský prezident Vladimir) Putin povedie vojnu proti NATO,“ uviedol Zelenskyj.

Putin podľa neho zrejme čaká na oslabenie NATO

K nemu môže dôjsť po tom, ak sa Spojené štáty rozhodnú stiahnuť svojich vojakov z Európy. Ak USA navyše vystúpia z NATO, bude to znamenať jej zánik. Zelenskyj predpovedá, že bez hrozby americkej vojenskej odvety začne Rusko okupovať časti Európy, najmä bývalé sovietske republiky. Domnieva sa, že európski členovia NATO nemajú vojenskú kapacitu brániť sa bez USA.

„Začnú tými krajinami… malými krajinami, ktoré boli v Sovietskom zväze,“ povedal Zelenskyj. „Európa však neodpovie, pretože sa začne brániť sama. Každá krajina sa bráni sama,“ dodal

Zelenskyj si myslí, že americký prezident Donald Trump dokáže vyvinúť tlak na Vladimira Putina, aby vyjednával o prímerí na Ukrajine. Putinovi by sa však v nijakom prípade nemalo dôverovať.

Trump mal v stredu poldruha hodiny trvajúci telefonát s Putinom bez predchádzajúcej konzultácie s európskymi spojencami. Následne vyhlásil, že sa so šéfom Kremľa dohodol na „okamžitom“ začatí rokovaní o budúcnosti Ukrajiny.

Zelenskyj v rozhovore pre NBC News zdôraznil, že nikdy neprijme mierovú dohodu, ktorú by dosiahli USA a Rusko bez zapojenia Ukrajiny. „Toto je vojna na Ukrajine, proti nám, sú to naše ľudské obete,“ povedal Zelenskyj.