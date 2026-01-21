Najväčšia slovenská banka prichádza so zmenou: Klienti výrazne ušetria, mnohí až desiatky eur

Ilustračné foto: Avion Shopping - Slovenská sporiteľňa/Unsplash

Roland Brožkovič
Niektoré poplatky zlacnejú, iné sa dokonca úplne zrušia.

Najväčšia banka na slovenskom trhu prichádza s významnou novinkou, ktorá poteší mnohých zákazníkov a ušetrí im nemalé peniaze. Týka sa to najmä ľudí, ktorí potrebujú posielať urgentné platby či robiť cezhraničné prevody.

Slovenská sporiteľňa tvrdí, že niektoré poplatky zlacnejú, iné sa dokonca úplne zrušia. Novinka začala platiť od januára. „Klienti sporiteľne dnes za zahraničný online prevod cez Georgea zaplatia iba 5 eur,“ informuje banka v tlačovej správe. Do konca minulého roka bol poplatok za túto službu 20 až 30 eur cez aplikáciu. V pobočke sa za cezhraničnú platbu platilo 30 až 35 eur, po novom to je 13 eur.

Urgentný poplatok úplne zrušili

Výrazne ušetria aj klienti, ktorí potrebujú poslať cezhraničnú platbu čo najrýchlejšie, a to či už v eurách alebo v inej mene. „Príplatok za urgentné spracovanie platieb sme úplne zrušili, vďaka čomu klienti ušetria až 50 eur,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa banky. Ľudia si tak už nemusia vyberať, či chcú cezhraničnú platbu poslať ako urgentnú alebo štandardnú.

