Najstrašidelnejší horor tohto roka nezvládne dopozerať každý. Jedna skupina ľudí by naň do kina ani nemala zájsť

Podobné hororové námety by sme v kinách hľadali len márne, táto novinka francúzsko-americkej koprodukcie ale šancu dostala. A vyzerá to tak, že ide o pomerne vydarené dielo, aj keď od absolútnej dokonalosti má ďaleko. Svedčia o tom priaznivé prvé recenzie slovenských a českých divákov na filmových weboch.

Ako o najdesivejšom horore o ňom viacerí hovoria najmä v súvislosti, že vybraná skupina divákov by naň vôbec nemala chodiť – tej totiž s istotou spôsobí nočné mory. Novinka s názvom Háveď (Vermines/Infested) nás zavedie do schátralého francúzskeho bytového domu. Jeho obyvatelia musia bojovať proti armáde smrtiacich, rýchlo sa rozmnožujúcich pavúkov.

Nič pre arachnofobikov

Hlavným hrdinom je Kaleb, ktorý bude mať onedlho 30 rokov a nikdy nebol osamelejší. Bojuje so svojou sestrou o dedičstvo a prerušil kontakt so svojím najlepším priateľom. Fascinovaný exotickými zvieratami nájde na trhu jedovatého pavúka a prinesie si ho do svojho bytu. Samozrejme, netrvá dlho, kým pavúk unikne a rozmnoží sa, čím celé miesto zmení na desivú pascu plnú pavučín. Polícia zároveň budovu uzamkne a tým uväzní obyvateľov bytovky. Jediná možnosť pre Kaleba a jeho susedov je nájsť cestu von a prežiť. Podarí sa im to? Trailer na film si môžete pozrieť nižšie.

Horor Háveď bol na francúzskom trhu uvedený ešte v decembri minulého roka, kým prišiel k nám, trvalo to takmer pol roka. Vyzerá to ale, že aj napriek tomu si svojich divákov a fanúšikov nájde. Na webe ČSFD už možno nájsť aj prvé priaznivé recenzie, ktoré o snímke hovoria ako o jednom z najlepších pavúčích hororov všetkých čias. Toto ale, samozrejme, nie je ťažké prekonať, keďže podobných filmov vzniká len veľmi málo.

Objavili sa aj chvály na samotné pavúky, ktoré vyzerali vierohodne, či napínavý dej. Snímku ale mnohí rozhodne neodporúčajú divákom trpiacim arachnofóbiou. Je totiž dosť možné, že dopozerať ju ani nebudete môcť.