Najskôr ich zrušili, teraz ich chcú opäť zaviesť: Školáci dostanú deň voľna navyše, Drucker chce vrátiť polročné prázdniny

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR plánuje opäť zaviesť polročné prázdniny. Zmenu pripravuje na základe vyjadrenia odborníkov na duševné zdravie.

TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu. V tomto školskom roku žiaci po prevzatí polročných hodnotení kontinuálne pokračujú do druhého polroka.

Voľný deň odporúčajú psychológovia

„Z pohľadu psychológov bolo odborne potvrdené, že istý odstup medzi prvým a druhým polrokom je vhodný, preto pripravujeme zmenu. Opätovne zavedieme voľno medzi prvým a druhým polrokom. Už to nebude tento školský rok, ale verím, že budúci školský rok budú polročné prázdniny realitou,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka 2024/2025 bude už tretí rok kontinuálne pokračovať bez polročných prázdnin. Najbližšie voľno čaká školákov Košického kraja a Prešovského kraja v termíne od 17. do 21. februára. Od 24. do 28. februára budú mať voľno žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. A napokon od 3. do 7. marca čakajú jarné prázdniny žiakov z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja.