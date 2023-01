Najnešťastnejšia „výherkyňa“: Žena vyhrala 43 miliónov, peniaze jej odmietli vyplatiť, ponúkli jej večeru zadarmo

Katrina Bookman vyhrala v roku 2016 jackpot na hracom automate. Alebo aspoň si to myslela. Keď na jeho obrazovke vysvietila suma necelých 43 milióna dolárov (cez 40 miliónov eur), spravila si fotografiu, aby na tento pamätný moment nezabudla. Ako sa však ukázalo, všetko bolo inak, informovala CNN.

Žena hrala na automate v kasíne Resorts World Casino na Jamajke v Queens, keď jej ukázal neuveriteľnú výhru — 42 949 672 dolárov. CNN vysvetľuje, že išlo o najvyšší jackpot v hracích automatoch v histórii USA. Teda, mal ním byť. Nadšená Katrina odchádzala z kasína s presvedčením, že je výherkyňou miliónov. Keď sa ale na druhý deň po peniaze vrátila, čakalo ju nemilé prekvapenie.

Dva doláre a steak zadarmo

Povedali jej, že žiadne milióny nevyhrala a jej skutočnou výhrou bolo iba 2,25 dolára (2,11 eur), píše BBC.

Odôvodnili to poruchou automatu, čo potvrdila aj komisia pre hazardné hry a Katrina tak mala jednoducho obrovskú smolu. Ako náhradu jej kasíno podľa webu UNILAD ponúklo večeru zadarmo v podobe steaku.

Automat reagoval ako keby vyhrala, no išlo o chybu

Katrina sa snažila svoju situáciu vyriešiť aj prostredníctvom súdu. Totiž nie iba nápis s necelými 43 miliónmi na automate ukazoval, že vyhrala, ale signalizovali to aj zvuky a svetlá, ktoré sa spustili, uvádza Courtouse News.

Napriek tomu, že Katrinin právnik Alan Ripka bol presvedčený o tom, že jej spomínaná suma patrí, k miliónom, ktoré svietili na hracom automate, sa nedostala. Slobodnej mame so štyrmi deťmi by takáto výhra mohla navždy zmeniť život, no nestalo sa tak a odišla iba s mimosúdnym vyrovnaním.