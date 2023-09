Najdesivejší a najposadnutejší artefakt roky vystavovali v múzeu. Toto je skutočná, démonom posadnutá bábika Annabelle

Dvojicu slávnych lovcov paranormálnych javov – manželov Eda a Lorraine Warrenovcov – milovníkom mystiky a nadprirodzena predstavovať netreba. Vo veľkom sa o nich a ich „úlovkoch“ začalo písať najmä po uvedení úspešnej hororovej série V zajatí démonov (The Conjuring) na plátnach kín. Rôznorodé artefakty, ktoré majú byť posadnuté démonickými silami, sú vystavované dodnes. A je ňou aj démonická bábika Annabelle.

Viacero z artefaktov sa objavilo v niekoľkých filmoch, ktoré do takzvaného The Conjuring Universe patria. Výnimkou nie je ani Annabelle, ktorú Warrenovci vlastnili a vystavovali vo svojom Warren´s Occult Museum, ktoré je aktuálne už dlhšie zatvorené. Situované bolo v podzemí domu manželskej dvojice v mestečku Monroe v štáte Connecticut. A aj keď dnes sa paranormálne artefakty zozbierané z rozličných prípadov, ktoré dvojica počas svojho života vyšetrovala, naživo vidieť nedajú, niektorým šťastlivcom sa to v minulosti podarilo, píše web Unilad.

Dôkazom je video, ktoré sa aktuálne šíri na sociálnej sieti TikTok a nezachytáva len údajne démonickými silami posadnutú skutočnú bábiku Annabelle, ale aj samotnú Lorraine Warrenovú, ktorá pred ňou návštevníkov varuje desivými slovami.

„Ničoho sa tu nedotýkajte. A ak sa dotknete, povedzte mi to,“ povedala Lorraine návštevníkom, ktorým povolila v jej dome artefakty nakrúcať. Annabelle, samozrejme, spomedzi všetkých – niekto by ich nazval „haraburdami“ – vyčnievala. Bola zamknutá v presklenej vitríne a zozadu ju osvetľovali červené svetlá.

„Toto je to najhoršie, čo tu máme. Nebudem sa na to ani pozerať. Vy si to môžete nakrútiť, ale ja radšej odvrátim zrak, pretože potom by to spôsobilo škodu pre veľa ľudí,“ povedala znepokojivo návštevníkom.

Annabelle is a real doll that is kept by the Warrens. The doll's origins are different than what is depicted in the movies. The real Annabelle is a Raggedy Anne-style doll that was purchased by a woman named Donna at a hobby store. It was for her daughter as a birthday gift. pic.twitter.com/BPVJx2l4vB

— The Morbid Effect (@themorbideffect) September 5, 2023