Žena kúpila obyčajný starý obraz za 4 doláre a zbohatla: Náhodou zistila, že má hodnotu štvrť milióna

Aj vy ste vždy túžili po rozprávkovom zbohatnutí? Niekedy stačí naozaj malá investícia a stanete sa majiteľom kúska, ktorého hodnota je v skutočnosti niekoľkonásobne vyššia. A niekedy stačí len vojsť do obchodíka so starožitnosťami. To urobila aj žena v americkom Manchesteri.

Ešte v roku 2017 si žena, ktorej meno zverejnené nebolo, zakúpila v Manechesteri v štáte New Hampshire obraz v ráme, za ktorý zaplatila len 4 doláre. Keď fotografiu maľby zverejnila na facebooku, zistila, že je majiteľkou obrazu od N. C. Wyetha, ktorého hodnota je 250-tisíc dolárov. O udalosti píše web My Modern Met.

Kúpila mačku vo vreci

Žena netušila, že sa stala majiteľkou hodnotného obrazu. Na to ju upozornila až konzervátorka Lauren Lewis, ktorá pracuje vo Farnsworth Museum v štáte Main, ktoré sa zaoberá práve tvorbou maliara N. C. Wyetha.

Samozrejme, nová majiteľka obrazu nechcela nechať nič na náhodu, preto maľbu odniesla k znalcovi umenia. Ten potvrdil, že nejde o falzifikát, ale o originál, ktorého hodnota je maximálne štvrť milióna amerických dolárov.

Obraz vydražia

Newell Converse Wyeth bol významnou osobnosťou zlatého veku americkej ilustrácie. Odborník uviedol, že obraz zakúpený v starožitníctve znázorňuje ilustráciu k titulnej strane knihy Ramona od autorky Helen Hunt Jacksonovej vo vydaní z roku 1939. Na obraze sú zachytené dve ženské postavy z tohto diela.

Obraz by sa mal ešte tento rok vydražiť a odborníci dúfajú, že sa dostane do dobrých rúk a bude možné ho vystavovať v múzeu. Podobné originály sú totiž veľmi cenné.