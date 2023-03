Nahrávacie štúdio, drogy, jacuzzi či pytón: V jednom z najväčších väzení sveta vládne anarchia nevídaných rozmerov

Nedávno sme vás informovali o juhoamerickej väznici, kde sa väzni tlačia v celách s nedostatkom postelí, hygienických zariadení a bez denného svetla. Väznica New Bilibid je jej pravým opakom. Vládne tu anarchia nevídaných rozmerov a väzni si tu môžu kúpiť takmer čokoľvek.

Zbrane, drogy, jacuzzi

Keď úrady naposledy vykonali kontrolu v najväčšej filipínskej väznici New Bilibid, ostali v absolútnom šoku. Ako informuje The Guardian, našli sa zbrane, drogy, alkohol, ale aj iné zakázané predmety. Vo väzenskom komplexe žili dokonca aj kone či pytón.

Inšpekcia bola vykonaná po vražde novinára Percivala Mabasa. Jeho zabitie mal nariadiť šéf väznice Gerald Bantag. Riaditeľ sa zatiaľ pred súd nepostavil a obvinenia odmieta. Napriek tomu ale teraz vedenie inštitúcie čelí množstvu neželanej pozornosti.

Už dlho je známe, že korupcia vo filipínskych väzniciach nie je ničím výnimočným. Minulý mesiac boli zatknutí štyria Japonci po tom, čo údajne zorganizovali sériu lúpeží a podvodov vo svojej vlasti spoza múrov filipínskeho imigračného zadržiavacieho centra. Počas následnej kontroly zariadenia sa podarilo nájsť nedovolené počítače, telefóny, router a hotovosť.

Aj predchádzajúce razie priniesli mnohé prekvapenia. Ukázalo sa, že niektorí väzni si v luxusných vilách užívajú jacuzzi, prostitútky a rôzne vymoženosti. Jeden z väzňov mal vo väznici New Bilibid vybudované aj vlastné nahrávacie štúdio. Dokonca sa mu podarilo spoza mreží vydať aj album, z ktorého sa predalo vyše 15 000 kópií.

Väzni a dozorcovia si vytvorili vlastný systém

New Bilibid je nielen najväčšie väzenie na Filipínach, patrí aj medzi tie najväčšie na svete. Je však neslávne známe tým, ako zle je financované a aké je preľudnené. Má kapacitu 6 000 ľudí, no žije tu 29 000 väzňov. V cele, v ktorej by malo byť len 10 ľudí, sa tlačí aj 100 trestancov, na ktorých pripadá len jediný dozorca.

Aby prežili, väzni a dozorcovia si museli vytvoriť vlastný systém. Dozorcovia delegujú rôzne povinnosti na väzňov, niektorí dokonca majú v rukách aj kľúče. Ďalší dozerajú na počítanie väzňov, iní sa zas starajú o čistotu ciel. Rodina môže väzňom počas návštev prinášať jedlo, šaty či peniaze.

Dozorcovia sa pridávajú ku gangom

Ak vonku trestanec pracoval ako obuvník, môže si tak zarábať aj za mrežami. Zamestnanci väznice sa stávajú závislými od väzňov, niektorí sa dokonca pridajú k rôznym gangom. Ak je trestanec bohatý na slobode, výhody má aj za mrežami. Tí chudobní sa tu však majú naozaj mizerne.

Odhaduje sa, že každoročne zomiera 5 200 väzňov na následky násilia, preľudnenia a chorôb. Ak aj človek má právnika, vedenie väznice mu môže vstup do väzenia bez udania dôvodu zakázať. Roky, ba dokonca desaťročia tu na súdny proces čakajú aj zadržaní aktivisti, ktorým je neraz odopieraná strava či iné základné potreby.

Hrozivé sú podmienky aj v celách, kam sú ľudia umiestnení ihneď po zadržaní. Polícia tu neraz mučí nielen dospelých, ale aj deti.