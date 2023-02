Má sa v nej tlačiť 40 000 mužov, sú ako zvieratá na jatkách: Otvorili jednu z najväčších väzníc sveta, nazývajú ju peklom

Muži s oholenými hlavami sa tlačia jeden na druhého, na sebe nemajú takmer nič a členky majú spútané reťazami. Novootvorená väznica v El Salvadore prijala prvých väzňov, už teraz je jasné, že podmienky v nej budú mimoriadne kruté.

Za jej múrmi budú tisícky členov gangu

Ako informuje Mail Online, nová väznica v El Salvadore prijala prvých 2 000 väzňov, ktorí sú obvinení najmä z násilnej trestnej činnosti súvisiacou s gangmi. Muži so sklonenými hlavami sú natlačení jeden na druhého a dozerajú na nich po zuby ozbrojení policajti. Na sebe majú oblečené len spodnú bielizeň, všetci do jedného majú oholené hlavy, pohľad na nich pripomína pohľad na zvieratá na jatkách.

Prišli nielen o slobodu, ale aj o identitu, s tetovaniami a v submisívnej pozícii sú tu všetci takmer rovnakí. Miera dehumanizácie, k akej tu dochádza, šokuje každého. Vláda sa zúfalo snaží ovládnuť chaos zapríčinený činnosťou gangov, mnohí sa ale obávajú, že takýto prístup nikomu nepomôže.

Mnohé väznice oberú ľudí o všetko, v El Salvadore však dehumanizácia dosahuje celkom novú úroveň. Podmienky v novej megaväznici, ktorá oficiálne nesie pomenovanie Centrum pre zadržiavanie osôb v súvislosti s terorizmom, vyvolávajú množstvo otázok. V každej cele má byť ubytovaných 100 mužov, no je v nej len 80 postelí. V každej z ciel sú len dve toalety a dve umývadlá.

Najväčšie väzenie v Amerike

Údajné má ísť o najväčšie väzenie v Amerike a pozostáva z 8 betónových budov. V každej z nich je 32 masových ciel, celkovo sa do nich má pomestiť až 40 000 väzňov. Vďaka rušičkám signálu je nemožné za pomoci mobilného telefónu skontaktovať sa s vonkajším svetom. Ak by chcel väzeň utiecť, musel by prekonať 7 okruhov zabezpečenia.

Cely sú vyrobené z pevnej ocele, väznica je obohnaná vysokým múrom a elektrickým plotom a celý pozemok sledujú ozbrojení muži z 19 strážnych veží. Prezident krajiny, Nayib Bukele, sa vyjadril, že v iných väzeniach majú väzni prístup k prostitútkam, k televízii či herným konzolám. Tu ale taký luxus za žiadnych okolností mať nebudú.

Už teraz je nad slnko jasnejšie, že hygiena bude na tomto mieste príšerná, slabší väzni budú terčom pre tých silnejších a zrejme ani o lekárske potreby nebude postarané ukážkovo. Ukážkou sú iné podobné inštitúcie, kde sa okrem násilia šíria aj choroby.

Prečo teda väzenie vôbec vzniklo? Jeho úlohou je poslať zvyšku krajiny jasný odkaz. Vláda chce dať jasne najavo, že činnosť gangov nebude tolerovať. Práve tie premenili El Salvador na jednu z najnebezpečnejších krajín sveta. Vraždy sú tu také bežné, že keď v roku 2017 po dobu 24 hodín nebol nikto násilne zavraždený, všetci boli v šoku.

Vraždy sú na dennom poriadku, El Salvador s tým chce skoncovať

Denne bolo bežne zaznamenaných 10 až 20 vrážd, nehovoriac o obchodovaní s ľuďmi a vydieraní. V roku 2020 riaditeľ väzníc oznámil, že pritvrdí. Cely mali byť bez akéhokoľvek denného svetla, rodinné návštevy boli celkom zakázané a väzni boli navzájom spútaní reťazami aj v časoch, keď zúrila pandémia.

Členovia rivalských gangov boli zámerne umiestnení do jednej cely. Lepšie podmienky si mohli vyjednať výmenou za to, že prinútia členov gangu na slobode zmierniť vyčíňanie. Snaha bola márna, no verejnosť Bukeleho v jeho činnosti podporila. Parlament napokon musel minulý rok vyhlásiť stav núdze.

V decembri zaplavilo ulice 10 000 policajtov, zatarasili cesty a prehľadali všetky domy, v ktorých žili členovia gangu. V priebehu niekoľkých mesiacov bolo zadržaných viac ako 17 000 ľudí, teraz sa toto číslo vyšplhalo na 64 000.

Ochrancovia ľudských práv však bijú na poplach, od vyhlásenia stavu núdze malo za mrežami zomrieť už 90 ľudí, pričom toto číslo je zrejme omnoho vyššie.