Nádej pre jednorodičov: Výživné má výrazne stúpnuť, štát chystá aj ďalšie zmeny v legislatíve

Nina Malovcová
TASR
Návrh má ísť do parlamentu už v apríli.

Do zákona o rodine sa má ukotviť definícia pojmu „jednorodič“. Informovala o tom koaličná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Paula Puškárová (Hlas-SD), ktorá chce návrh novely zákona predložiť na najbližšiu parlamentnú schôdzu. Cieľom úprav je podľa nej pomôcť jednorodičovským domácnostiam.

„Budeme ho predkladať ako poslanecký návrh teraz na konci marca, aby prvé čítanie prebehlo už na aprílovej schôdzi. Máme tam návrh definície jednorodiča, kde vychádzame práve po konzultáciách s neziskovou organizáciou Jeden rodič,“ ozrejmila poslankyňa. Dodala, že návrh vznikol aj po diskusiách s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom spravodlivosti a legislatívcami.

Zmeny sa dotknú aj výživného

Návrh má riešiť dve hlavné oblasti – zavedenie definície jednorodiča a úpravu výživného. Počíta so zvýšením minimálneho výživného z 30 percent životného minima dieťaťa na 100 percent životného minima dieťaťa. „Jedna je definícia jednorodiča a druhá je výživné, kde chceme upraviť minimálne výživné z 30 percent životného minima dieťaťa na 100 percent životného minima dieťaťa,“ uviedla Puškárová.

Šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas-SD) potvrdil, že v tejto oblasti ešte diskutujú s ministerstvom spravodlivosti, keďže pri tejto výške môže hroziť vyšší počet „neplatičov“. „My sme to overovali a tu sa skôr vždy udeľujú podmienečné tresty a iba pri opakovaných excesoch sa potom ide ´natvrdo do basy´. My budeme na ministerstve práce trvať na tom, aby výška minimálneho výživného bola na úrovni 100 percent životného minima, teda tých 125 eur a 30 centov,“ potvrdil Tomáš.

Pribudnú aj ďalšie legislatívne zmeny

Legislatíva má upraviť aj postup pri určovaní výživného v prípadoch, keď povinný rodič nepreukáže svoje príjmy. Základ na výpočet sa má zvýšiť z 20-násobku na 25-násobok životného minima. Zaviesť sa má aj lehota 180 dní na rozhodnutie o odvolaní vo veciach výživného.

Riaditeľka organizácie Jeden rodič Eva Marková návrh na zvýšenie výživného privítala. „Ak osamelý rodič má pracovať len s veľmi malým percentom, čo je 30 percent nákladov životného minima starostlivosti na to dieťa, (…) nemá ani bočné peniaze, ani ho nikto nezastúpi, všetko je na pleciach osamelého rodiča, čiže akékoľvek navýšenie pomôže v tých jednorodičovských rodinách,“ podotkla.

Opozícia návrh čiastočne podporuje

Miroslav Popper z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie návrh zakotvenia pojmu „jednorodič“ privítal, nevníma však ako šťastné riešenie zavedenie pojmu „osamelý rodič“. „To, čo je tam pre mňa to najsmutnejšie, je naozaj, že sa to ide volať ako osamelý rodič, pretože mnohí tí jednorodičia sa necítia osamelo. Naopak, mnohí ľudia, ktorí žijú v nejakých tradičných rodinách, sa môžu cítiť oveľa osamelejšie. Takže mne sa oveľa viac páči taký ten neutrálny názov typu jeden rodič či jednorodič,“ podotkol.

Opozičná poslankyňa NR SR za PS Simona Petrík ocenila snahu riešiť situáciu jednorodičovských domácností aj návrh na zvýšenie minimálneho výživného. „Je škoda, že ste ho nepodporili, keď sme ho navrhovali my,“ poznamenala smerom k Puškárovej. Upozornila tiež, že lehota 180 dní môže byť pre rodiny dlhá a navrhla zvážiť systém náhradného výživného. „Ak tam nebudú žiadne iné prílepky, nevidím dôvod to nepodporiť,“ uviedla pre TASR.

