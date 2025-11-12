Nadávky, že pribrali, neriešia. Sestry Nízlové prehovorili o materstve a prioritách, rodina je pre ne všetko

Foto: Instagram (twiinsmusic)

Frederika Lyžičiar
Materstvo pre ne nebola povinnosť, ale priorita.

Sestry Daniela a Veronika Nízlové, známe ako spevácke duo Twiins, prežili v posledných rokoch obdobie, ktoré im úplne zmenilo život.

Z dvoch úspešných speváčok sa stali oddané mamy, ktoré sa rozhodli odložiť kariéru na druhú koľaj a naplno sa venovať svojim dcéram. Pre Najmamu prezradili, ako vyzerali ich začiatky v novej životnej úlohe, ako im pomáha rodina a čo všetko sa u nich za posledné mesiace zmenilo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa vebi (@veronikatwiins)

Všetko podriadili deťom

Po narodení dcér sa Daniela aj Veronika naplno ponorili do materstva. Daniela priviedla na svet dcérku Lindu s futbalistom Stanislavom Lobotkom, zatiaľ čo Veronika je hrdou mamou malej Nei, ktorú má s hercom a spevákom Matúšom Kolárovským. Aj keď ich partnerské vzťahy nevydržali, obe sestry si materstvo užívali naplno a vychovávajú svoje dievčatá ako slobodné mamy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DanielaTWiiNS (@danielatwiins)


Najviac im so starostlivosťou o dcéry pomáhajú rodičia. „Sme im za to veľmi vďačné. Chceli sme sa deťom naplno venovať. Nie sme tie typy, ktoré budú utekať od detí, odložia ich aupairke a idú do „fitka“. My sme rodinné typy, a aj keď nám ľudia možno ponadávali, že sme pribrali a podobne, neriešili sme to. My sme radšej náš čas venovali deťom než sebe,“ zaspomínali si na začiatky materstva sestry Nízlové.

Už si nájdu na seba viac času

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac