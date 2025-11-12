Nadávky, že pribrali, neriešia. Sestry Nízlové prehovorili o materstve a prioritách, rodina je pre ne všetko

Sestry Daniela a Veronika Nízlové, známe ako spevácke duo Twiins, prežili v posledných rokoch obdobie, ktoré im úplne zmenilo život.
Z dvoch úspešných speváčok sa stali oddané mamy, ktoré sa rozhodli odložiť kariéru na druhú koľaj a naplno sa venovať svojim dcéram. Pre Najmamu prezradili, ako vyzerali ich začiatky v novej životnej úlohe, ako im pomáha rodina a čo všetko sa u nich za posledné mesiace zmenilo.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Všetko podriadili deťom
Po narodení dcér sa Daniela aj Veronika naplno ponorili do materstva. Daniela priviedla na svet dcérku Lindu s futbalistom Stanislavom Lobotkom, zatiaľ čo Veronika je hrdou mamou malej Nei, ktorú má s hercom a spevákom Matúšom Kolárovským. Aj keď ich partnerské vzťahy nevydržali, obe sestry si materstvo užívali naplno a vychovávajú svoje dievčatá ako slobodné mamy.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Najviac im so starostlivosťou o dcéry pomáhajú rodičia. „Sme im za to veľmi vďačné. Chceli sme sa deťom naplno venovať. Nie sme tie typy, ktoré budú utekať od detí, odložia ich aupairke a idú do „fitka“. My sme rodinné typy, a aj keď nám ľudia možno ponadávali, že sme pribrali a podobne, neriešili sme to. My sme radšej náš čas venovali deťom než sebe,“ zaspomínali si na začiatky materstva sestry Nízlové.
Nahlásiť chybu v článku