Na Ukrajine bojuje viac ako 700 000 ruských vojakov, oznámil Putin: Väčšina je nasadená v Doneckej oblasti

Na frontovej línii na Ukrajine v súčasnosti bojuje viac ako 700 000 ruských vojakov, oznámil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s lídrami parlamentných strán v Štátnej dume. Tento počet sa približne zhoduje s informáciami, s ktorými nedávno prišli ukrajinské tajné služby. Väčšina ruských vojakov je podľa nich nasadená v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Správu budeme aktualizovať.
Viac z témy Vojna na Ukrajine:
