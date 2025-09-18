Na Ukrajine bojuje viac ako 700 000 ruských vojakov, oznámil Putin: Väčšina je nasadená v Doneckej oblasti

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Vladimir Putin sa vyjadril k počtu vojakov bojujúcich na Ukrajine.

Na frontovej línii na Ukrajine v súčasnosti bojuje viac ako 700 000 ruských vojakov, oznámil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s lídrami parlamentných strán v Štátnej dume. Tento počet sa približne zhoduje s informáciami, s ktorými nedávno prišli ukrajinské tajné služby. Väčšina ruských vojakov je podľa nich nasadená v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Správu budeme aktualizovať.

