Na Slovensku vyrastie nový turistický komplex: Neďaleko poľských hraníc ponúkne wellness či apartmány v korunách stromov

Domáci cestovný ruch by mal podľa všetkého podporiť nový projekt. Ten aktuálne prechádza posudzovaním vplyvu na životné prostredie a do lokality by v prípade schválenia priniesol až 18 nových objektov. Chýbať by nemal hotel, ale aj wellness doplnený o rybník či apartmány v korunách stromov. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Plánovaný turistický komplex by sa mal nachádzať v obci Sihelné, teda neďaleko poľských hraníc na severe Slovenska. Konkrétne pôjde o areál bývalého hotela Biela farma a ako vyplýva zo zámeru, nový projekt by sa mal volať Rezort Oravský Raj. Na pozemku sa počíta až s osemnástimi novými budovami, ktoré budú doplnené o garáže, športoviská či rybník.

„Bielu farmu nahradí Hotel Husky a Školiace centrum, ktoré doplní stavba s názvom Panoramatické Apartmány. Súčasťou bude aj Chalet Gold a Silver, Vila Herud, Wellness Hotel Biela Farma, Apartmány Rožec a Hotel Hrádok. V rovnomennom kaštieli budú situované Apartmány Kaštieľa Hrádok a kancelárie,“ konkretizujú HN.

Samozrejmosťou budú bazény, spomínané rybníky na rekreačný a športový chov rýb, umelecký park a dokonca aj tri apartmány v korunách stromov. Zatiaľ nie je presne dané, v akom časovom intervale by mal projekt vyrásť, no v závislosti od všetkých vonkajších faktorov a vydaných povolení sa doba budovania odhaduje maximálne na dva roky.

Developer by chcel podporiť cestovný ruch v regióne a potenciál vidí v celoročnom obsadzovaní komplexu. V zime chce staviť na lyžovačky a zimné športy, v lete zase na vybavenosť komplexu – hlavne turistiku, relax a športovanie. Spomínané hlavné sezóny by mohli ideálne doplniť kongresy, teambuildingy a podobné firemné akcie. Žilinský kraj zároveň patrí medzi najnavštevovanejšie turistické regióny Slovenska so stále stúpajúcou tendenciou.