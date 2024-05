V deviatom mesiaci tehotenstva jej diagnostikovali rakovinu, lekári žene dávali len polroka života. Takto sa mamičke darí teraz

Lindsey Parr Gritton bola len pár týždňov od toho, aby na svete privítala svoje druhé dieťa, keď jej diagnostikovali rakovinu prsníka štvrtého typu. Zdrvujúca správa otočila jej život a život jej rodiny naruby.

Ako píše portál People, bola v 36. týždni tehotenstva, keď prišla do nemocnice s hrčou, ktorá ju pália v prsníku. „Išla som tam a myslela som si, že je to upchaný kanálik alebo niečo také. Nič nevedeli nájsť a nevedeli si to vysvetliť,“ povedala Lindsey. Dodala, že keby netrvala na ultrazvuku, nemyslí si, že by bola teraz nažive. „Zachránila som si život len tým, že som o to požiadala,“ povedala.

Diagnostikovali jej rakovinu

O niekoľko dní nato jej volali so správou, že hrčka je veľmi podozrivá a vyzerá to na rakovinu. „Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Čakala som svoju druhú dcérku, predtým som potratila, čiže to bola veľká vec.“ Krátko nato absolvovala biopsiu a dostala správu, že má naozaj agresívny typ rakoviny prsníka, hoci v tom čase nevedeli, či sa rozšírila. Vedeli len to, že je to veľmi agresívne, mala dva nádory a zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší.

„Všetci boli zničení a nemohli tomu uveriť. V mojej rodinnej anamnéze nemá nikto rakovinu prsníka, bol to šok.“ Nasledujúci týždeň musela dcérku porodiť, pretože potrebovala čím skôr začať liečbu. Okrem toho dostala indukciu a začala veľmi krvácať. „Bolo tam toľko krvi, že mi len podávali uteráky a nevedeli, či mi nebudú musieť robiť núdzový cisársky rez. Povedala som im, že to nechcem, pretože by to oddialilo moju liečbu, čo som nechcela. Chcela som začať čím skôr s chemoterapiou,“ povedala Lindsey.

Po pôrode začala s terapiou

Len týždeň po tom, ako na svete privítala svoju druhú dcérku, začala s chemoterapiou. Hneď po pôrode jej pritom povedali, že jej zostáva len šesť mesiacov života. Rakovina sa jej totižto rozšírila až do pečene a dostávala stále len zlé správy. Každé tri týždne chodila do nemocnice na infúzie, kde musela tri hodiny sedieť, aby dostala lieky, vrátane chemoterapie a imunoterapie.