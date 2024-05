Kto nahradí Juraška a Šóošovú v Teleráne? Markíza vraj zvažuje túto osobnosť, absolvovala aj kamerové skúšky

Počas minulého týždňa mnohých divákov zaskočila informácia, že obľúbená a stála moderátorská dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško po takmer dvadsiatich rokoch končia v Teleráne. Kým Lenka z televíznych obrazoviek odchádza, Roman sa presunie do relácie Reflex.

Obaja v Teleráne prežili kus života a patrili k najstabilnejším dvojiciam na slovenských obrazovkách. Stali sa dobrými priateľmi, no ako to už býva, všetko sa raz musí skončiť, a tak je to aj s ich pôsobením v rannej relácii. „Teleráno je moja srdcová záležitosť, splnený sen, časť mojej identity a tiež kus života. Životnú energiu však nemáme bezodnú a čas prináša do života nové priority. Cítim, že s Teleránom sme si už všetko odovzdali a náš spoločný čas sa naplnil,“ povedala Lenka.

Kto by mal dvojicu nahradiť?

Lenka sa tak bude už v utorok 28. mája lúčiť nielen s divákmi, ale aj so samotnou televíziou, keďže sa načas stiahne, chce sa venovať rodine a následne svojim autorským projektom. Čo sa týka Romana Juraška, od 3. júna bude posilou magazínu Reflex. Stabilnou súčasťou Telerána tak zostanú dve dvojice, Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček a Lucia Hlaváčková a Matúš Krnčok.

Ako sa však zdá, Markíza sa chystá dať priestor nováčikom a novým tváram. Podľa Plus 7 dní mal kamerové skúšky absolvovať aj mladý spevák a herec Matúš Kolárovský. Nemenovaný zdroj pre portál uviedol, že nie je jasné, či Matúš prácu získa, pretože na kamerových skúškach nebol príliš presvedčivý. Kto sa nakoniec objaví v Teleráne namiesto obľúbenej dvojice, je tak zatiaľ otázne.