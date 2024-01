Z bývalej zotavovne bude nový apartmánový dom: V Tatrách sa chystá veľká investícia, pozrite sa, ako to bude vyzerať

Vysoké Tatry aj túto zimnú sezónu dokazujú, že sú pre turistov veľmi lákavé a vedia o tom aj investori. Slovenský gigant Tatry Mountain Resorts (TMR) sa preto rozhodol o približne 20 miliónovú investíciu v Tatranskej Lomnici, kde vynoví bývalú zotavovňu. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Pribudne 41 apartmánov

Vynovenie staršieho objektu pre HN potvrdil aj manažér komunikácie TMR. „Ide o rekonštrukciu a rozšírenie staršieho objektu, ktorý bol v roku 1956 postavený ako zotavovňa. Po rekonštrukcii bude mať prevádzka podobu apartmánového domu,“ hovorí Marián Galajda. Projekt nesie názov Hotel Sasanka a do Tatranskej Lomnice by mal priniesť až 41 nových apartmánov, gastro zónu, detské ihriská a podzemné parkovanie. Jeho návrh by mal byť v súlade s horským prostredím, v ktorom vzniká.

Apartmány by mali splniť požiadavky aj náročnejších klientov a podľa dostupných informácií by mali byť rozpredané do súkromného vlastníctva. Komplex by však mal fungovať ako hotel a jeho chod bude zabezpečovať TMR. Ak investor dokáže získať všetky potrebné povolenia a situácia sa bude vyvíjať podľa plánu, začiatok výstavby je určený na jar roka 2025. Odhadovaná výška investície údajne predstavuje sumu 20 miliónov eur.

„Aktuálne sme v štádiu, že prebehlo územné konanie a čakáme na vydanie územného rozhodnutia. Po vydaní územného rozhodnutia pristúpime k projekcii projektu pre stavebné povolenie a k procesom, ktoré vedú k získaniu stavebného povolenia,“ povedal pre HN Eduard Markocsy, hlavný manažér realizácie projektov TMR.