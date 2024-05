Plat 1 500 eur v čistom, k tomu strava a ubytovanie zadarmo: Armáda robí nábor do dobrovoľnej vojenskej prípravy

Hoci je povinná vojenská služba na Slovensku od roku 2006 minulosťou, záujemcovia o vojenčinu sa môžu aj dnes prihlásiť do takzvanej dobrovoľnej vojenskej prípravy, do ktorej ozbrojené sily aktuálne robia nábor.

Celé to trvá 11 týždňov

Záujemcovia majú možnosť podať si prihlášku pre zaradenie do dobrovoľnej vojenskej prípravy ešte necelé dva týždne. Po splnení kompletných podmienok a úspešnom prijímacom konaní sa uchádzači počas 11-týždňového výcviku naučia alebo zdokonalia v práci v tíme, v zvládaní stresových situácií a v základoch vojenskej taktiky a streľby.

Armáda zabezpečí potrebný materiál, bezplatné ubytovanie, stravu a taktiež zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie. Prihlásiť sa môžu absolventi strednej školy, ale aj tí, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Počas jednorazového výcviku dostanú uchádzači za každý predchádzajúci absolvovaný mesiac po častiach vyplatený finančný príspevok vo výške 1452 eur v čistom.

Vojenský výcvik začína 8. júla 2024 a bude prebiehať v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Po jeho úspešnom absolvovaní budú absolventi povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a zaraďovaní do záloh, s možnosťou vstúpiť aj do aktívnych záloh.