Šéfkuchár Martin Novák: Niektorí ľudia mu dávajú zlé recenzie pre bizarný dôvod, z reštaurácie Pekidors by odišiel opäť

Mimoriadne obľúbená šou Na nože má za sebou tretiu, doposiaľ najdlhšiu sériu. Šéfkuchár Martin Novák sa v nej stretol s pestrou škálou podnikov a tiež majiteľov, ktorí mu neraz zdvihli tlak, ale aj pripravili momenty, kedy na nich mohol byť právom hrdý. My sme sa preto rozhodli osloviť aj hlavného protagonistu, s ktorým sme riešili nedávno skončenú tretiu sériu televíznej šou, slovenskú gastronómiu, ale aj jeho vlastný podnik Sogu.

Počas dlhých rokov pôsobenia v gastronómii nazbieral Martin Novák množstvo vzácnych skúseností, ktoré pretavil napríklad do varenia pre kráľovské rodiny Holandska či Veľkej Británie a nevyhýbajú sa mu ani prestížne ocenenia. Fanúšikovia televíznej šou iste vedia, že jeden z najlepších slovenských šéfkuchárov v súčasnosti vedie svoju reštauráciu s názvom Sogu Bistro. Tá sa nachádza v Bratislave, konkrétne na lukratívnej adrese pod pamätníkom Slavín a nedávno sme ju navštívili aj my.

Koncept nás zaujal a v rozhovore sme sa opýtali napríklad aj na to, či v budúcnosti Martin plánuje so svojou kuchyňou expanziu do ďalších kútov Slovenska.

Máte za sebou ďalšiu sériu obľúbenej šou Na nože. Ako by ste vo všeobecnosti zhodnotili natáčanie tejto série?

Pozitívne, príjemne. S celým štábom to bola super tímová práca.

Ak by sme mali prejsť ku konkrétnym reštauráciám, ktorá podľa vás bola v čase vášho príchodu v najhoršom stave?

Je to zapeklitá otázka, keďže sa to natáčalo pred trištvrte rokom. V každom prípade, asi Pekidors bola reštaurácia, ktorá bola v najhoršom stave. V zlom stave bola napríklad aj kuchyňa v reštaurácii Silvanus v Kremnici.

Ktorá, naopak, urobila podľa vás najväčší progres?

Dobrý dojem na mňa urobili Česi vo Frýdku-Místku. Tí mi utkveli v pamäti.

Epizóda v reštaurácii Pekidors patrí rozhodne k najkontroverznejším v rámci celej série. Ako sa na túto skúsenosť pozeráte s odstupom času?

S odstupom času sa na to pozerám rovnako, ako vtedy. Urobil by som to opäť. Myslím si, že tam nebol priestor na nejakú komunikáciu ďalej a neľutujem, že som odišiel.

V mnohých epizódach sa stretávate s ľuďmi, ktorí si reštauráciu otvoria aj napriek tomu, že nemajú gastro vyštudované a nikdy predtým v ňom nepracovali. Vnímate práve tento aspekt ako ten, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri nesprávne fungujúcom podniku?

Každý, kto si otvára, alebo by si chcel otvoriť podnik, by mal mať vedomosti o tom, ako tento biznis funguje. Ja takisto nejdem robiť s autami alebo výpočtovou technikou, prípadne s niečím, o čom nemám žiadne vedomosti. Pri tomto type podnikania sa zrejme nikto nechce učiť na vlastných chybách, investíciách, financiách.

