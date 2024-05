Západné Slovensko je pod vodou: Silné búrky zaplavili cesty a domy, najhoršia situácie je v tejto časti územia

Búrky sú počas posledných týždňov na Slovensku mimoriadne častým javom a inak tomu nie je ani dnes. Tentoraz si to odniesol západ našej krajiny, najhoršia situácia je na Záhorí, informuje iMeteo.

Neprejazdné cesty

Pred búrkami v okresoch Bratislava, Pezinok, a tiež na Záhorí, ktoré sú sprevádzané prudkým lejakom, krúpami a nárazovým vetrom, varoval aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Ten vydal pre juhozápadnú časť krajiny výstrahu pred búrkami 1. stupňa.

Na Záhorí vyčíňajú stacionárne búrky, ktoré spôsobili aj prívalovú povodeň. Niektoré cesty sú dokonca neprejazdné. „Vplyvom orografie Malých Karpát dochádza nad Záhorím k neustálej regenerácii nových búrok, ktoré už priniesli výrazné zrážky. Úhrny sú v niektorých lokalitách také vysoké, že už stihli zaplaviť niekoľko ulíc a domov,“ hovorí iMeteo.

Najhoršia situácia je na ceste medzi lokalitami Smolinské a Šaštín-Stráže, ktorú zasiahla povodeň. Neprejazdných ciest je však viac. „Podľa amatérskych zrážkomerných staníc spadlo pri búrkach už viac ako 60 mm zrážok, čo je obrovské množstvo za veľmi krátky čas. Zrážkomer pri Rohožníku zaznamenal už 62 mm. Priamo v Rohožníku spadlo okolo 50 mm,“ dodáva portál.

Hrozba búrok sa následne presunula na Považie, podľa aktuálnej výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa tam môžu vyskytnúť búrky s intenzívnymi zrážkami, krúpami i so silným vetrom. Výstraha platí do 19.30 h pre okresy Trenčín, Púchov, Ilava a Bánovce nad Bebravou. Pre okresy Bratislava a Senec zasa vydali meteorológovia výstrahu pred silným vetrom. Upozorňujú v nej, že do 22.00 h v týchto okresoch môže zafúkať vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 65 – 70 km/h. Pod vodou je aktuálne mesto Šaštín-Stráže a búrky úradujú už aj na severozápade krajiny.

