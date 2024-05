Princ William prezradil, čím bude jeho syn George, keď vyrastie. Neuveríte, aké povolanie je pre neho pripravené

Princ William prezradil, akým smerom sa môže uberať budúcnosť jeho syna princa Georga predtým, než sa stane kráľom. Zdá sa, že pôjde v stopách svojho otca a strýka princa Harryho a bude z neho pilot.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že budúcnosť princa Georga je už nalinkovaná. Je druhým v poradí na trón a je viac-menej isté, že z neho bude kráľ. Avšak svoju kariéru si môže budovať ešte predtým, rovnako ako jeho otec William. 10-ročný George má pred sebou ešte veľa rokov, kým zasadne na trón, no už teraz má o svojej budúcnosti určitú predstavu.

Je ako jeho otec

Ako informuje portál Mirror, princ William počas záhradnej párty v Buckinghamskom paláci povedal, že jeho syn George by chcel navštíviť leteckú základňu, pretože z neho môže byť pilot. Dokonca sa na to vraj pripravuje. Už v roku 2017, keď bol George ešte malý, navštívil so svojimi rodičmi Nemecko a Poľsko. Na konci cesty na letisku v Hamburgu bolo vidieť, že sa mu veľmi páčia vrtuľníky, chcel sedieť v kokpite a potom vyskúšať ďalší, keď videl, že je medzi nimi rozdiel.

Princ William v mladom veku pracoval ako pilot leteckej záchrannej služby, dokonca Georgovi ukázal základy toho, ako sa lieta a vyskúšal si aj prilbu. William sa v roku 2010 kvalifikoval ako pátrací a záchranný pilot v RAF (Royal Air Force) a pracoval aj pre East Anglia Air Ambulance. Jeho brat Harry medzitým slúžil ako pilot vrtuľníka Apache, počas jednej zo svojich ciest v Afganistane.