Na Slovensko sa valí ďalšia šialená zmena počasia: Dajte si pozor, už v najbližších hodinách príde mimoriadne ochladenie

V posledných dňoch počasie na našom území evokovalo príjemné jarné dni a ľudia už pomaly začali zo šatníkov vyťahovať jarné oblečenie. Ak ste sa tešili na definitívny príchod teplejších dní, musíme vás sklamať. Na Slovensko sa totiž valí prudká zmena počasia, ktorá môže byť aj nebezpečná. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

Ochladenie a sneh

Ako sa píše v predpovedi portálu iMeteo, na Slovensko sa zo severu rúti studený vzduch, ktorý zapríčiní náhlu teplotnú zmenu počasia. S ňou budú súvisieť aj nočné mrazy a na niektorých miestach krajiny dokonca tiež sneženie. „Slovensko čaká teplotný šok, pred ktorým si musia dať veľký pozor predovšetkým naši poľnohospodári a pestovatelia. Blížiace sa výrazné ochladenie, ktoré už večer dorazí na Slovensko, totiž môže poškodiť vegetáciu,“ upozorňuje sa v predikcii.

Príliv chladného vzduchu bude najintenzívnejší v najbližších hodinách a pocítia ho najmä obyvatelia východného a stredného Slovenska, kde počas pondelka a utorka udrú spomínané nočné mrazy. Výrazné ochladenie potlačí nadol aj hranicu sneženia, ktorá by mala klesnúť na 500 metrov, no na severovýchode klesne aj do najnižších polôh. Prúdenie, ktoré nás už čoskoro ovplyvní, však bude suché a veľa zrážok sa tak nepredpokladá.

„Snehové vločky by sa mohli objaviť v noci z nedele na pondelok a v pondelok ráno predovšetkým na severe východného Slovenska, ale snehová pokrývka by sa vytvoriť nemala,“ uzatvára iMeteo.