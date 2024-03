V oceánoch sa deje niečo zvláštne: Môže za to Mars, vedci prišli s novými zisteniami, toto spôsobuje

Nová geologická štúdia naznačuje, že gravitačné pole Marsu priťahuje Zem bližšie k Slnku. Deje sa tak v cykloch, ktoré trvajú milióny rokov. Prispieva to k otepľovaniu klímy.

Vedci prichádzajú s novými zisteniami

Nový výskum naznačuje, že gravitačné pôsobenie Marsu na Zem môže ovplyvňovať klímu na našej planéte, píše web Live Science. Geologické dôkazy spred viac ako 65 miliónov rokov, získané zo stoviek miest po celom svete, ukazujú, že hlbokomorské prúdy opakovane prechádzali obdobiami, keď boli silnejšie a slabšie. Deje sa to každých 2,4 milióna rokov a jav je známy ako veľký astronomický cyklus.

Silnejšie prúdy môžu dosiahnuť až do najhlbších častí oceánu. Podľa štúdie uverejnenej 12. marca v časopise Nature Communications tieto silné prúdy spôsobujú eróziu veľkých kusov sedimentov, ktoré sa hromadia počas pokojnejších období cyklu. Podľa vedcov k týmto cyklom dochádza v rovnakom čase, kedy dochádza ku gravitačným interakciám medzi Zemou a Marsom.

Červená planéta ovplyvňuje klímu na Zemi

„Gravitačné polia planét v slnečnej sústave navzájom interferujú a táto interakcia sa nazýva rezonancia,“ uviedol spoluautor štúdie Dietmar Müller, profesor geofyziky na Univerzite v Sydney. V dôsledku rezonancie je Zem gravitačnou silou Marsu mierne priťahovaná bližšie k Slnku, čo znamená, že naša planéta je vystavená intenzívnejšiemu slnečnému žiareniu. Preto má teplejšie podnebie. Potom sa opäť vráti späť, to všetko sa opakuje v cykloch.

Vedci použili satelitné údaje na zmapovanie hromadenia sedimentov na oceánskom dne, ku ktorému dochádzalo v priebehu desiatok miliónov rokov. Zistili, že v istých obdobiach sa sedimenty usádzať prestali. Domnievajú sa, že by to mohlo súvisieť so silnejšími oceánskymi prúdmi v dôsledku teplejšieho počasia spôsobeného gravitačným vplyvom Marsu na Zem.

Tieto zistenia podporujú myšlienku, že Červená planéta ovplyvňuje klímu na Zemi. Vedci ale zdôrazňujú, že pozorovaný efekt nesúvisí s globálnym otepľovaním, ktoré je spôsobené ľudskou činnosťou (napríklad s emisiami).