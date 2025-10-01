Na samite v Kodani nás bude zastupovať premiér Fico: Stretnúť sa má aj s nemeckým kancelárom Merzom

Predseda vlády Robert Fico odcestuje do Kodane na neformálny samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva. Tieto dve významné stretnutia sa konajú v hlavnom meste Dánska dnes a vo štvrtok 2. októbra.
Dnes budú lídri EÚ rokovať o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Informovala agentúra SITA.
Vo štvrtok sa uskutoční už siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu. Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii.
Medzi ďalšími témami budú aj migrácia či ekonomická bezpečnosť
Témami budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť. Vo štvrtok pred samitom sa Robert Fico bilaterálne stretne so Spolkovým kancelárom Nemecka Friedrichom Merzom. Dánsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou Únie. Rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ prevzalo v júli tohto roka.
