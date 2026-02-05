Na rieke sa objavili tisícky rotujúcich diskov: Unikátny jav vyzerá ako z iného sveta, má jednoduché vysvetlenie

V Európe aktuálne panuje zima a hoci veľmi nízke teploty už väčšinu Slovenska opustili, na rieke Odra, pretekajúcej cez nemecko-poľské pohraničie, sa nedávno objavil netradičný prírodný úkaz v podobe tisícok rotujúcich ľadových diskov.
Tento jav, v strednej Európe pomerne vzácny, je známy najmä z arktických oblastí ako Sibír či Kanada. Miestni ich prezývajú „Brieg geese“ (briegské husi), čo odkazuje na špecifický zvuk, ktorý vzniká pri ich vzájomnom narážaní. Za vznikom týchto geometricky presných útvarov stoja špecifické fyzikálne podmienky. Na tému upozornili TVNoviny.
Unikátny pohľad
Základným predpokladom sú dlhotrvajúce mrazy a nerovnomerný prúd vody. Keď sa pod ľadom prúdenie zrýchli len na jednej strane, vyvolá to krúživý pohyb. Trením o okolitý ľad sa hrany postupne obrusujú, až vznikne takmer dokonalý kruh. Hoci väčšina týchto krýh dosahuje priemer niekoľko metrov, na Bajkale boli zaznamenané aj gigantické disky s rozlohou niekoľkých kilometrov.
