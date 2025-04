Na hraničnom priechode sa tvoria desiatky kilometrov dlhé kolóny: Tomuto úseku sa radšej vyhnite

Na hraničnom priechode na diaľnici D2 v smere do Česka sa v pondelok v súvislosti s opatreniami pre šírenie slintačky a krívačky tvoria kolóny. Aktuálne majú v oboch jazdných pruhoch dĺžku asi 12 kilometrov. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

„Odporúčame vodičom motorových vozidiel, aby na prejazd do Českej republiky využili menšie hraničné priechody ako Holíč – Hodonín (všetky vozidlá) alebo Skalica – Sudoměřice (vozidlá do 3,5 tony), kde však tiež treba rátať so zdržaním,“ napísali policajti. Polícia z rovnakého dôvodu na kolóny upozornila aj v pondelok ráno. Tvorili sa na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom.