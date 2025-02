Na cestách sa objavila nová informačná tabuľa: Mnohí vodiči neovládajú základné pravidlo, môžu dostať mastnú pokutu

Ako spraviť núdzový pruh, alebo ľudovo povedané záchranársku uličku, by mal ovládať každý vodič. Vďaka takémuto priestoru môžu cez kolónu áut bez problémov prejsť zásahové vozidlá. Pravidelne sa však medzi šoférmi nájde niekto, kto toto pravidlo neovláda. Aj preto Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pridala novú informačnú tabuľu, ktorá vám ukáže správny postup vytvárania.

NDS sa snaží takýmto opatrením zabezpečiť plynulý prechod polície, záchranných vozidiel aj hasičov. Je však možné, že na túto tabuľu nenatrafíte a v takom prípade sa musíte vedieť zachovať správne, pretože ide o čas.

„Informačné tabule znázorňujúce uličku záchrany môžu motoristi nájsť napr. na našich odpočívadlách, kde sme ich začali osádzať minulý rok,“ potvrdil nám hovorca NDS Tomáš Ferenčák.

Ako vytvoriť záchranársku uličku?

Zákon šoférom prikazuje vytvoriť záchranársku uličku zásahovým vozidlám v prípade, že sa ich auto nachádza v kolóne, a to na diaľnici alebo na ceste mimo obce s najmenej dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere.

V praxi to vyzerá takto:

v prípade dvoch jazdných pruhov je potrebné vytvoriť voľný pruh uprostred. Vozidlá v ľavom pruhu sa zaradia vľavo, zatiaľ čo vozidlá v pravom sa zaradia vpravo,

v prípade troch a viac jazdných pruhov sa vytvára voľný pruh tak, že vozidlá v ľavom pruhu sa zaradia vľavo a v ostatných pruhoch sa vozidlá zaraďujú vpravo.

Takýto pruh musí mať pritom šírku 3 metre. V prípade núdze je možné autom vojsť na miesta, kam za bežných okolností vstúpiť nemôžu.

„Na nevyhnutne potrebný čas je vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky,“ píše sa v zákone.

Nový zákon potrestá nezodpovedných

V minulosti zákon vyslovene neprikazoval vytvárať uličky pre zásahové vozidlá, no stalo sa to akýmsi zvykom šoférov. Od 1. apríla 2020 je to však v zákone zakotvené a nezodpovední vodiči môžu dostať nemalú pokutu.

Vodič, ktorý by porušil povinnosť vytvoriť núdzový pruh, môže dostať pokutu vo výške 99 eur. Ak by niekto cez takto vytvorený pruh jazdil bez oprávnenia, zaplatil by pokutu vo výške 300 eur.

Používať ho totiž smie len vodič s právom prednostnej jazdy a vodič vozidla, ktorý zabezpečuje odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti.